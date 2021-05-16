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Sadakatsiz 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya Günalan'dan Asya'yı şoke eden itiraf: Baban beni annenle aldattı

16.05.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin 30. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sadakatsiz'e yeni katılan Bennu Yıldırımlar'ın canlandırdığı Asya Günalan karakteri, Asya'ya babasıyla ilgili itiraflarda bulunuyor. Asya Günalan, "Baban ve ben nişanlıydık. Baban bir hata yaptı ve beni aldattı annenle" sözleri Asya'yı şoke ediyor. Asya, Volkan ve Derin'le yaşadıklarının geçmişteki annesi, babası ve Asya Günalan arasında da yaşandığını anlıyor. Derin ise bu itirafları duyuyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 19 Mayıs Çarşamba akşamı 30. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

ASYA'YI ŞOKE EDEN GERÇEK

Sadakatsiz yeni bölümde Asya, geçmişinden gelen sürpriz misafirle tanışıyor. Peki onu geçmişi ve şimdiki hayatıyla yüzleşmek zorunda bırakan gerçek ne? Babası hakkında neler öğrenecek? Derin, konuşulanları duyunca Asya'ya karşı koz olarak kullanacak mı?

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Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de.
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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 29. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'e katılan Bennu Yıldırımlar, Asya Günalan karakteriyle Asya'nın karşısına çıktı!Sadakatsiz 29. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'e katılan Bennu Yıldırımlar, Asya Günalan karakteriyle Asya'nın karşısına çıktı!

Derin’in çaresizliği ile büyük bir ikileme sürüklenen Volkan boşanma kararını yeniden düşünmek zorunda kalır.

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Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya’nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi olur.

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Büyük bir çıkmaza düşen Volkan Asya’ya kendini anlatmayı bu kez başaracak mıdır, yoksa ikilinin arasındaki yüzleşme bu defa bir sonun mu başlangıcıdır?

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Yapacağı yeni başlangıçlar için büyük heyecan duyan Asya’nın karşısına çıkan hangi sürpriz, hiç beklemediği bir sayfanın açılmasını sağlayacaktır?

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Bennu Yıldırımlar Cansu Dere
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