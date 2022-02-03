Sadakatsiz 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aras ve Asya Ali yüzünden ayrılacak mı?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 47. bölümüyle 2 Şubat Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlandı. Sadakatsiz son bölümde Ali, Aras'a olan öfkesini artık içinde tutamadı. Onu kovmaktan beter eden Ali, annesinin hayatından çıkmasını istedi. Aras ise Ali ile aralarında olan buzları bir türlü eritemedi.

ALİ'NİN İFTİRASI ARAS'I ZOR DURUMDA BIRAKTI

Volkan, Ali'nin sözleriyle çılgına döndü. Ali, Aras'ın ona vurduğunu söyledi.

Bu olay üzerine deliye dönen Volkan, soluğu Aras'ın kapısında aldı.

Eve girdiği gibi Aras'a saldıran Volkan, olanları anlatınca ise Asya şoke oldu.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras, yangıda öldüğünü sandığı annesi ile karşı karşıya geliyor! Ancak bu önemli buluşma anını Volkan mahvediyor!



Asya yaşananların ardından çareyi Aras ile arasına mesafe koymakta bulurken, Aras Asya’nın güvenini yeniden kazanmaya kararlıdır. Derin’in başına açtığı belayı çözmek için girdiği yol onu daha da büyük bir tehlikenin içine sokar. Volkan ve Leyla yeni bir iş birliği içine girerken, Ali’nin Aras hakkındaki hangi sözleri herkesi dehşete düşürecektir?

