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Sadakatsiz 51. yeni bölüm fragmanı! Asya ile Derin arasında Ali kavgası!

01.03.2022 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz'de Asya, Volkan'ın evine oğlu Ali'yi görmek için gelmiştir. Derin ise, Asya'nın da içinde olduğu aile fotoğrafını gördükten sonra ona bilenmiştir. Ali'nin onun oğlu olması sebebiyle ilgisini bir anda Ali'den kesmiştir. Asya'nın Ali konusunda sorduğu soruyu sert bir şekilde yanıtlar. Volkan, Asya'ya şaşırtan bilgi verir.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 51. bölümüyle 2 Mart Çarşamba akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Sadakatsiz yeni bölümde Asya, oğlu Ali konusunda Derin ile büyük bir sorun yaşıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras'la birlikte İngiltere'de yaşama kararı alan Asya'yı kötü bir sürpriz bekliyor.

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Haluk’un ölümünün ardından herkes tarafından suçlanan Asya ve Aras, zor bir dönemece girmiştir.

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Yaşananlardan Aras’ı sorumlu tutan Selçuk’un hamlesi, Nil ve Selçuk’un arasında soğuk rüzgarlar estirir.

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Volkan’ın evine yerleşen Derin’in Ali konusunda atacağı adım merak konusu olurken, yaşanan hangi beklenmedik gelişme Asya’yı yeni bir yol ayrımına getirir?

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere
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