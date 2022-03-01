Sadakatsiz 51. yeni bölüm fragmanı! Asya ile Derin arasında Ali kavgası!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 51. bölümüyle 2 Mart Çarşamba akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Sadakatsiz yeni bölümde Asya, oğlu Ali konusunda Derin ile büyük bir sorun yaşıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras'la birlikte İngiltere'de yaşama kararı alan Asya'yı kötü bir sürpriz bekliyor.

Haluk’un ölümünün ardından herkes tarafından suçlanan Asya ve Aras, zor bir dönemece girmiştir.

Yaşananlardan Aras’ı sorumlu tutan Selçuk’un hamlesi, Nil ve Selçuk’un arasında soğuk rüzgarlar estirir.



Volkan’ın evine yerleşen Derin’in Ali konusunda atacağı adım merak konusu olurken, yaşanan hangi beklenmedik gelişme Asya’yı yeni bir yol ayrımına getirir?

