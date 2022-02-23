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Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor? Flaş iddia! Sadakatsiz dizisi ne zaman final yapacak? Sadakatsiz oyuncuları bir bir ayrılmıştı...

23.02.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında 2020 yılından bu yana yayınlanmaya devam eden Sadakatsiz dizisi hakkında ortaya flaş bir iddia atıldı. Sevilen diziden son olarak peş peşe ayrılık haberleri gelmiş ve pek çok önemli oyuncu ayrılmıştı. Ayrılıkların ardından ise dizinin final yapabileceği iddia edildi.

Sadakatsiz dizisi final mi yapıyor? Flaş iddia! Sadakatsiz dizisi ne zaman final yapacak? Sadakatsiz oyuncuları bir bir ayrılmıştı...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi son dönemde oyuncu ayrılıklarıyla gündeme gelmişti. Diziden gelen veda haberleri ile birlikte senaryoda da önemli değişiklikler olması beklenmekte.

ÜÇ ÖNEMLİ OYUNCU PEŞ PEŞE AYRILDI

Ali İl ve Yeliz Kuvancı’nın sonrasında diziden ayrılan üçüncü isim ise Burak Sergen olmuştu. Sevilen dizinin 3 önemli oyuncusunu kaybetmesinin ardından dizinin hikayesinin nereye doğru ilerleyeceği merak edilmeye başlandı.

"FİNAL YAPABİLİR" İDDİASI!

Dizinin hayranları ise sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda hikayenin böyle devam etmesi durumunda reyting kayıplarının hızla artabileceğini iddia ettiler.

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Kuruluş Osman ve Oğlum dizileri ile rakip olan dizinin reytinglerde zorlanabileceği düşünülürken, izleyiciler hikayenin kısır döngü içinde gittiğini ve artık eskisi kadar heyecan vermediğini de belirten yorumlarda bulundu. Bu sebeple pek çok kullanıcı final iddiasında bulundu.

KURULUŞ OSMAN'I DA MAĞLUP ETMİŞTİ

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in başrollerinde yer aldığı
Sadakatsiz dizisi, Çarşamba akşamları Kuruluş Osman’dan sonra en çok izlenen dizi olmuştu. İlgiyle takip edilen dizi bazı dönemlerde Kuruluş Osman’ı mağlup etmeyi de başarmıştı.

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Kadroda yaşanan ayrılıklar ve hikayedeki savrulmalar sonrasında Oğlum dizisinin de öne çıkması ve izleyicileri kendisine çekmeye başlaması, Sadakatsiz dizisi için büyük tehlike olarak görüldü.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

'Final' iddiaları ortalıkta dolanırken, dizi ekibinden henüz resmi bir açıklama ise gelmedi. Dizini final yapıp yapmayacağı ilerleyen bölümlerle belli olmuş olacak.

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Kanal D Sadakatsiz dizisi Burak Sergen Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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