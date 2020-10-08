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Sadakatsiz dizisi iddialı... 7 Ekim 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

08.10.2020 07:20 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisi iddialı... 7 Ekim 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

7 Ekim Çarşamba günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 7 Ekim Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki 7 Ekim Çarşamba akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

7 Ekim Çarşamba akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 7 Ekim 2020 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Çarşamba günü hangi programlar ve diziler kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Kuruluş Osman dizisi seyirciyle buluştu.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Gürse Birsel'in senaryosunu yazdığı Aile Arasında filmi yayınlandı.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra baş rolünde Cansu Dere'nin oynadığı Sadakatsiz dizisi yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra Dedemin Fişi filmi izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve sevilen dizi Sen Çal Kapımı ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Benim Adım Melek dizisi izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından sonra En Şık Benim yayınlandı. Akşam kuşağında ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara geldi.

kuruluş osman

7 EKİM 2020 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 7 Ekim Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre şöyle sıralandı;

ATV'de akşam kuşağında Kuruluş Osman dizisi totalde en çok izlenen dizi olarak ilk sıraya yerleşti.

Reyting yarışında ikinci sırada akşam kuşağında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin özet bölümü yer aldı.

Kanal D'de akşam kuşağında yayınlanan baş rolünde Cansu Dere'nin oynadığı Sadakatsiz dizisi üçüncü sıraya yerleşti.

Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi en çok izlenenler listesinde dördüncü sıradan kendine yer buldu.

ATV'de gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı beşinci en çok izlenen program oldu.


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