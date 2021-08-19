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Sadakatsiz dizisine bomba transfer

19.08.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin geçtiğimiz sezona damga vuran Sadakatsiz dizisi yeni sezona yeni oyuncular ekleyerek ekrana gelmeye hazırlanıyor. İddialara göre; Cansu Dere’nin Anne dizisinde birlikte rol aldığı, son olarak Alev Alev dizisinde rol alan Berkay Ateş’e teklif gitti

Sadakatsiz dizisine bomba transfer

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisine sürpriz bir isimle görüşüldüğü ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Çukur'un Mahsun'u ve Alev Alev'in Ozan'ı olarak adından söz ettiren Berkay Ateş'in Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil olduğu iddia edildi. Berkay Ateş ve Candu Dere ikilisi daha önce Anne dizisinde birlikte rol almıştı.

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ÇEKİMLER YAKINDA BAŞLIYOR

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, Cansu Dere'nin Asya ve Caner Cindoruk'un Volkan rolüyle başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinin yeni sezon çekimleri çok yakında başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Cansu Dere
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