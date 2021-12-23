Sadakatsiz dizisinin Asya’sı Cansu Dere paylaştı, beğeni butonu çöktü! Üzerindeki eşofmanın fiyatı dudak uçuklattı

Eski manken, şimdilerde ise dizilerin vazgeçilmez oyuncusu olan Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya karakterine hayat veriyor. Sosyal medyanın ilgi odağı olan Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı kar pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Cansu Dere'nin kar kombininin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Unutulmaz diziler Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere, Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı. Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı. Oyuncunun ünlü bir markaya ait eşofman takımının fiyatının 23 bin TL olduğu öğrenildi.

