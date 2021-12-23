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Sadakatsiz dizisinin Asya’sı Cansu Dere paylaştı, beğeni butonu çöktü! Üzerindeki eşofmanın fiyatı dudak uçuklattı

23.12.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki sezondur ekranda fırtına gibi esen Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran Cansu Dere’nin Instagram hesabından iki milyon takipçisi bulunuyor. Önceki gün paylaşım yapan güzel oyuncunun pozu hayranları tarafından tam puan alırken, üzerindeki eşofmanın fiyatı dudak uçuklattı.

Sadakatsiz dizisinin Asya’sı Cansu Dere paylaştı, beğeni butonu çöktü! Üzerindeki eşofmanın fiyatı dudak uçuklattı

Eski manken, şimdilerde ise dizilerin vazgeçilmez oyuncusu olan Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya karakterine hayat veriyor. Sosyal medyanın ilgi odağı olan Cansu Dere, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı kar pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Cansu Dere'nin kar kombininin fiyatı ise dudak uçuklattı.

cansudere

Unutulmaz diziler Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere, Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı. Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı. Oyuncunun ünlü bir markaya ait eşofman takımının fiyatının 23 bin TL olduğu öğrenildi.

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PARTNER"Onun adını bile anmayalım""Onun adını bile anmayalım"
Çok sinirlendi: Adını bile anmayalımÇok sinirlendi: Adını bile anmayalım
Anahtar Kelimeler:
Cansu Dere
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