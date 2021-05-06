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Sadakatsiz dizisinin sezon finali tarihi belli oldu

06.05.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Bir süredir sette çıkan koronavirüs vakalarıyla gündeme gelen dizi, sezon finali için hazırlıklara başladı.

Sadakatsiz dizisinin sezon finali tarihi belli oldu

Sadakatsiz dizisinden, izleyicileri üzen karar geldi. Şimdiye kadar 28 bölümü yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 32. bölümüyle birlikte sezon finali yapmasına karar verildi. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması durumunda Sadakatsiz dizisinin 2 Haziran tarihinde yayınlanacak olan bölümü sezon finali olacak.

SADAKATSİZ SEZON FİNALİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Şimdiye kadar 28 bölüm yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 32. bölümü ile birlikte sezon finali yapmasına karar verildi. Dizinin hayranları bu karara üzüldü. Sezon finalinin biraz daha geç gelmesini arzu eden hayranlar, 4 bölüm sonra yaz arası verecek olan diziye veda etmek durumunda kalacak.

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Eylül ayı itibari ile Sadakatsiz dizisinin 33. bölümü ile ikinci sezonuna devam etmesi bekleniyor. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen üçlüsünün çok başarılı performans sergilediği Sadakatsiz, bu sezonun flaş yapımlarından birisi oldu.

BBC yapımı olan Doctor Foster’dan uyarlanan dizi, orijinalinden çok daha büyük etki yarattı. Sadakatsiz dizisinin gelecek sezonda da ekranda etkili ve yüksek reytingler alan yapımlardan birisi olması bekleniyor.

BURAK SERGEN’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen koronavirüs vakaları ile anılan Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran usta oyuncu Burak Sergen, yaklaşık 2 haftadır hastanede yatıyor. Usta oyuncunun entübeden çıkartıldığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Burak Sergen
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