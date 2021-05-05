Sadakatsiz’in 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Volkan Derin’den boşanacak mı?

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ses getiren ve her gafta sosyal medyada gündem olan Sadakatsiz’in 28. yeni bölüm fragmanı yine milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyecek nitelikte. Faruk’un elinden kurtulan Derin, beklenmedik şekilde tüm suçu Asya’nın üzerine atıyor. İşte, Sadakatsiz’in 28. yeni bölümüne dair diğer detaylar…

SADAKATSİZ’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Faruk'un elinden kurtulan Derin, ifadesinde tüm planı Asya'nın yaptığını söyler. Derin'i karşısına alan Gönül ise tüm bu yaşananlardan sonra kızına tokat atar. Suçlamalar karşısında şaşkına dönen Asya ne yapacağını bilemezken diğer yandan Volkan Derin'den boşanmak istediğini söyler.

Derin ve Asya’nın bulunması Volkan için içinden çıkılmaz yeni bir ikilemin habercisi gibidir. Yaptığı planının ortaya çıkardığı sonuçlarıyla yüz yüze gelmek Derin’i köşeye sıkıştırır ancak evliliğinden vazgeçmek gibi bir niyeti yoktur. Asya kendini her şeyden uzak tutmaya ne kadar kararlı olsa bile bunun imkansızlığıyla yüzleşir ve atacağı bir sonraki adım herkes için merak konusu olur. Tüm bu yaşananların sonuçları nedeniyle Volkan yepyeni bir karar almak durumuna getirirken Volkan, Asya, ve Derin’in bir kere daha karşı karşıya getiren gelişme yaşanır.