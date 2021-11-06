Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’den Timur Savcı'ya destek: Ne dediyse doğru

Ünlü yapımcı Timur Savcı, geçtiğimiz günlerde Simge Fıstıkoğlu’nun kendi adını taşıyan YouTube kanalına konuk olmuştu. 'Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli'nin 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu' yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp Almanya’ya gitmesine ilişkin olarak konuşan Timur Savcı, durumu tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olarak nitelendirmişti.

Haber Global'de yer alan habere göre; yapımcı Timur Savcı’ya oyuncu Cansu Dere’den de destek geldi.

CANSU DERE: DOĞRU SÖYLEMİŞTİR

Cansu Dere, önceki akşam Muhteşem Yüzyıl’da birlikte rol aldığı Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu ile bir araya geldi. Nur Fettahoğlu’nun doğum gününü kutlamasına katılan ünlü oyuncu mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dere’ye yapımcı Timur Savcı’nın Meryem Uzerli için söylediği “Diziyi bırakması şımarıklıktı” açıklaması soruldu. 41 yaşındaki oyuncu, “Timur ne dediyse, doğru söylemiştir” dedi.

Ünlü oyuncu Cansu Dere de, bir zamanlar Muhteşem Yüzyıl'da rol almıştı.

