Sadakatsiz'in ele avuca sığmaz Selçuk'u Taro Emir'den şaşırtan itiraf! ''İnanılmaz utanıyorum!''

Sadakatsiz'in sevilen oyuncuları Nazlı Bulum ve Taro Emir, Onedio'nun YouTube kanalına verdileri röportaj ile sevenleriyle buluştular.

''HEPİNİZİ YEMEĞE BEKLİYORUM''

Nazlı Bulum, takipçilerinin sorduğu ''Sadakatsiz dizisinden 3 kişiyle yemeğe çıkacak olsanız, kiminle çıkardınız? sorusuna, ''Selçuk, Gönül ve Cavidan'' yanıtını verdi. Verdiği cevap sonrası gülme krizine giren Bulum'a, Taro Emir ''Benim artık restoranım var. Bu yüzden hepinizi yemeğe bekliyorum'' dedi.

FAVORİLERİ: GÖNÜL GÜÇLÜ

İkili, ayrıca dizide en çok, Gözde Seda Altuner'in hayat verdiği 'Gönül Güçlü' karakterini sevdiklerini dile getirdiler.

Taro Emir, canlandırdığı Selçuk karakteriyle, normal hayatta asla arkadaş olmayacağını belirtirken, Nazlı Bulum ise ''Nil ile arkadaş olurdum ama çok yakın olmazdım heralde'' diyerek, Nil karakterine gönülsüz yaklaştığını ifade etti.

''İNANILMAZ BİR ŞEKİLDE UTANIYORUM''

Taro Emir, ''Sence insanlar sana baktıklarında hakkında ne düşünüyorlar?'' sorusuna ''Ben inanılmaz bir şekilde utanıyorum'' diyerek, bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

''HER GENÇ KIZIN KARŞISINA MAÇO BİRİ ÇIKABİLİR''

Nazlı Bulum, hayranından gelen ''Gerçek hayatta Selçuk gibi biriyle sevgili olur muydun?'' sorusuna ise ''Her genç kızın karşısına maço biri çıkabilir. Onu değiştirme hayalinden çok, kendinizi nasıl hissettiğinize bakın'' diyerek, bu tür durumlarda, içinde bulunan sorunlu ilişkiye veda etmek gerektiğini belirtti. Taro Emir ise bir ilişkinin sevgi ve saygı üzerine kurulması gerektiğini söyleyerek, şiddete meyilli insanlardan uzak durulması gerektiğini dile getirdi.



