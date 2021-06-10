Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un yeni projesi belli oldu! Bu kez belgeselle hayranlarının karşısına çıkacak

Başrolü Cansu Dere, Melis Sezen gibi oyuncular ile paylaşan Caner Cindoruk Sadakatsiz dizisinin sezona ara vermesiyle yeni projesi için çalışmalara başladı. Birçok başarılı dizide rol almasıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu bu kez belgesel ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Youtube platformunda yayınlanacak olan belgesel ile hayranlarını heyecanlandıran Cindoruk'un yeni projesinden ilk paylaşım geldi.

YENİ PROJESİ İÇİN KOLLARINI SIVADI

Medyapım imzası taşıyan Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği karakter ile sezona damgasını vuran Caner Cindoruk'un yeni projesi belli oldu. Geçtiğimiz hafta sezon finaline giren dizinin ardından tüm ekip teker teker dinlenmeye ve tatil yapmaya çekildi. Ancak dizinin Volkan’ı Caner Cindoruk, yeni projesi için kollarını sıvadı.

"MAVİ DÜŞLERİ KAYBETMEMEK LAZIM"

Caner Cindoruk, çok yakında izleyicilerle buluşacak olan 'Adana Demirspor Yıkıla Yıkıla' belgeseli ile yeniden gündeme geldi. YouTube’da platformunda yayınlanacak olan ve merakla beklenen belgeselin bir bölümünde yer alan Caner Cindoruk Adana Demirspor’a ilişkin duygularını anlattığı video ile hayranlarını heyecanlandırdı. Çok inandıklarını ve çok ağladıklarını açıklayan başarılı oyuncu takıma ilişkin hislerini anlatırken herkesi duygulandırdı. Hala inançlıyız diyen Caner Cindoruk “Mavi düşleri kaybetmemeliyiz” söylemiyle takımın en önemli sloganı ile tanıtıma damgasını vuruyor. Öte yandan imaj değişikliği yaparak bıyık bırakan oyuncunun yeni tarzı da gözlerden kaçmadı.



