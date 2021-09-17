Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Medyapım ve Mednova’nın yapımcılığında çekilen, ilk bölümleriyle birlikte geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kanal D dizisi Sadakatsiz’in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen bölümleriyle yeni sezona bomba gibi hazırlanan Sadakatsiz, yine merak uyandıran olaylarla izleyicisini ekran karşısına kilitleyecek.
Kanal D’nin yapımcılığını Mednova ile Medyapım’ın üstlendiği dizisi Sadakatsiz’in yeni sezonu, 22 Eylül 2021 Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Haziranda yayınlanan Sadakatsiz’in sezon finalinde Asya, Derin'in hamilelik yalanını su yüzüne çıkarmıştı. Yalanının ortaya çıkmasının arkasından tüm planları bozulan Derin de Asya ile karşı karşıya geldi. Her şeyini kaybettiği zanneden Derin, Asya'nın arabası Volkan’la tanıştıkları Sapanca'ya doğru yola çıktı. Aracı çok hızlı bir şekilde süren ve direksiyon hâkimiyetini kaybeden Derin, Asya’yla uçurumun kıyısına kadar ilerlerken, son anda aracı durdurabildi.
Volkan Arslan: Caner Cindoruk
Asya Yılmaz: Cansu Dere
Gönül Güçlü: Gözde Seda Altuner
Derin Güçlü: Melis Sezen
Selçuk Dağcı: Tarık Emir Tekin
Bahar Gelik: Yeliz Kuvancı
Derya Sam: Özge Özder
Ali Arslan: Alp Akar
Haluk Güçlü: Burak Sergen
Nil Teik: Nazlı Bulum
Mert Gelik: Eren Vurdem
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