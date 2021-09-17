Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Medyapım ve Mednova’nın yapımcılığında çekilen, ilk bölümleriyle birlikte geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kanal D dizisi Sadakatsiz’in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen bölümleriyle yeni sezona bomba gibi hazırlanan Sadakatsiz, yine merak uyandıran olaylarla izleyicisini ekran karşısına kilitleyecek.

SADAKATSİZ’İN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D’nin yapımcılığını Mednova ile Medyapım’ın üstlendiği dizisi Sadakatsiz’in yeni sezonu, 22 Eylül 2021 Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

İŞTE SADAKATSİZ’İN YENİ SEZON FRAGMANI

SADAKATSİZ’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Haziranda yayınlanan Sadakatsiz’in sezon finalinde Asya, Derin'in hamilelik yalanını su yüzüne çıkarmıştı. Yalanının ortaya çıkmasının arkasından tüm planları bozulan Derin de Asya ile karşı karşıya geldi. Her şeyini kaybettiği zanneden Derin, Asya'nın arabası Volkan’la tanıştıkları Sapanca'ya doğru yola çıktı. Aracı çok hızlı bir şekilde süren ve direksiyon hâkimiyetini kaybeden Derin, Asya’yla uçurumun kıyısına kadar ilerlerken, son anda aracı durdurabildi.

SADAKATSİZ'İN OYUNCU KADROSU

Volkan Arslan: Caner Cindoruk

Asya Yılmaz: Cansu Dere

Gönül Güçlü: Gözde Seda Altuner

Derin Güçlü: Melis Sezen

Selçuk Dağcı: Tarık Emir Tekin

Bahar Gelik: Yeliz Kuvancı

Derya Sam: Özge Özder

Ali Arslan: Alp Akar

Haluk Güçlü: Burak Sergen

Nil Teik: Nazlı Bulum

Mert Gelik: Eren Vurdem



