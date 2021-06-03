Sadakatsiz sezon finalinde şoke eden kaza sahnesi! Asya ve Derin öldü mü?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz sezonu finali yaptı. Sadakatsiz'in 2 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen sezon finalinde çarpıcı gelişmeler yaşandı.
Sadakatsiz son bölümde Volkan ve Derin'in 5 yıl önce Sapanca'da bir otelde tesadüf sonucu tanışmaları ekrana geldi. Londra'dan yeni gelen Derin'le tanışan Volkan onun enerjisinden etkilendi ve ikili arasındaki yakınlaşma aşka dönüştü. Ancak Derin'in Volkan'ın evli olduğundan haberi olmadığı ortaya çıktı. Yıllar önce yaşanan olayları ekrana getiren sezon finali bölümünün sonunda ise büyük bir şok yaşandı.
Yaptığı planın ve yalanlarının ortaya çıkmasıyla çılgına dönen Derin, Asya'ya arabasıyla Sapanca'ya götürmeye çalıştı. Asya ve kendisinin telefonlarını da atan Derin, kullandığı araçla aşırı sürat yaptı.
Derin ve Asya'nın içinde olduğu otomobil yoldan çıkarak bir uçurumun kenarında durdu.
O sırada Volkan da onlara yetişti. Ancak otomobil son anda uçurumdan aşağı yuvarlanarak önce kayalıklara çarptı ardından ise denize düştü.
O anları gören Volkan ise büyük bir yıkım yaşadı.
Volkan’ın Asya çığlıklarının arasında, Asya’nın “Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden beterdir. Hiçbir deniz bu ateşi söndüremez. Ben henüz kalemi elime almadım. Bu romanın son cümlesini ben yazacağım" sözleri ise dikkat çekti.
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