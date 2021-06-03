Sadakatsiz sezon finalinde şoke eden kaza sahnesi! Asya ve Derin öldü mü?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz sezonu finali yaptı. Sadakatsiz'in 2 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen sezon finalinde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

VOLKAN VE DERİN NASIL TANIŞTI?

Sadakatsiz son bölümde Volkan ve Derin'in 5 yıl önce Sapanca'da bir otelde tesadüf sonucu tanışmaları ekrana geldi. Londra'dan yeni gelen Derin'le tanışan Volkan onun enerjisinden etkilendi ve ikili arasındaki yakınlaşma aşka dönüştü. Ancak Derin'in Volkan'ın evli olduğundan haberi olmadığı ortaya çıktı. Yıllar önce yaşanan olayları ekrana getiren sezon finali bölümünün sonunda ise büyük bir şok yaşandı.

DERİN VE ASYA'NIN OTOMOBİLİ DENİZE UÇTU

Yaptığı planın ve yalanlarının ortaya çıkmasıyla çılgına dönen Derin, Asya'ya arabasıyla Sapanca'ya götürmeye çalıştı. Asya ve kendisinin telefonlarını da atan Derin, kullandığı araçla aşırı sürat yaptı.

Derin ve Asya'nın içinde olduğu otomobil yoldan çıkarak bir uçurumun kenarında durdu.