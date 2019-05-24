Sadece 14 yaşında! 1974 model karavanı bakın ne hale getirdi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Ellie Yeater 14. yaş doğum gününde ailesinden ve tanıdıklarından para topladı ve kendisine herkesi şaşırtan bir şey yaparak, 1974 model bir karavan aldı. İnternetten araştırma yaptıktan sonra eski karavanı hayalini kurduğu bir hale nasıl getireceğini düşündü ve kolları sıvadı.

Karavan 70'li yıllardan kaldığı için karavanın içi de bir o kadar eskiydi. Neredeyse 1974 yılından itibaren hiç el değmemiş gibi durduğu için çok iyi bir bakıma ihtiyacı vardı. Bu yüzden Ellie arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarmak yerine tüm yaz bu karavanla uğraştı.

Yerleri kazıyarak işe koyulan Ellie'ye babası ve erkek kardeşi yardım etti.

Ellie’nin karavanda yapmak istediği ilk değişiklik karavanın iç dekorasyonunda kullanılan rengi oldu. Genç kız, ferah bir renk istediğinden tercihini mavinin bir tonu olan ‘mistik deniz'den yana kullandı.

Sıra duvarları boyamaya gelmişti. Ellie, şeftali ve deniz mavisi renklerini seçti.

70’lerden kalma döşemeleri, günümüz modern görünümlü ahşap döşemelerle değiştirdi.