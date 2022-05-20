Sadece 15 dakikada hazır! Çok pratik çikolatalı kurabiye tarifi

Kolay ve hızlı şekilde yapılan tarifler bulmak oldukça zorlu olabiliyor. Günlük koşuşturmacanın içerisinde uzun tarifler yapmaktansa pratik tarifler çıkarmak çok daha fazla tercih ediliyor. Hem hızlı hem de lezzetli tarifler arıyorsanız aşağıda yer alan çikolatalı kurabiyeyi yapabilirsiniz. Herkes bu çikolatalı kurabiyeyi nasıl yaptığınızı soracak.

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı nişasta

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 çay bardağı damla çikolata

Yapılışı

Yumurta, şeker ve sıvı yağ derin bir karıştırma kabına alınır.

Şeker eriyinceye kadar çırpılır.

Daha sonra kakao ilave edilerek tekrar çırpmaya devam edilir.

Ardından vanilya, kabartma tozu ve un, nişasta eklenip yoğurulur (un az gelirse gerektiği kadar kullanabilirsiniz kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak)

Son olarak damla çikolata ilave edilir.

Biraz yoğurduktan sonra yuvarlayıp üzerine fazla bastırmadan yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine sıralanır.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirilir.

Kurabiyeler piştiğinde yumuşak olmalıdır.

Daha uzun süre fırında bekletirseniz aynı lezzeti bulamazsınız fırından çıktıktan sonra bir süre soğuması beklenir, soğuduktan sonra servis edilir.

AFİYET OLSUN!



