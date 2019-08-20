Sadece 15 dakikada hazırlayacağınız 10 kurabiye tarifi

15 dakikada hazırlayabileceğiniz 10 farklı kurabiye tarifi; HİNDİSTAN CEVİZLİ KURABİYE 100 gr un (1 su bardağı)

100 gr şeker

200 gr hindistan cevizi

2 yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu Yumurtayı şekerle çırpın. Hindistan cevizini ekleyin karıştırın. Un ve kabartma tozu ekleyin, tekrar karıştırın. Hamuru 30 dakika kadar bekletin. Ellerinizi ıslatın ve hamura kurabiye şekilleri verin. 15 dakika boyunca 180 °C fırında pişirin. ELMALI KURABİYE 120 gr şeker

1/2 çay kaşığı vanilya özü

4 yumurta

200 gr margarin

500 gr un

1 çay kaşığı kabartma tozu

3 elma Yumurta, şeker ve vanilyayı karıştırın. Yumuşatılmış margarini ilave edin ve tekrar karıştırın. Un ve kabartma tozu ekleyin ve bir kaşıkla karıştırın. Elmaları soyun ve küçük küplere kesin, karışıma ekleyin. Şekil verin ve fırın tepsisine dizin. 200 °С'lik fırında 10-15 dakika pişirin. SUSAMLI KURABİYELER 70 gr un

60 gr yağ

20 gr şeker

1 yumurta

1/2 çay kaşığı vanilya özü

1 çay kaşığı taze limon suyu

60 gr kavrulmuş susam

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

Un, kabartma tozu ve tuzu birlikte karıştırın. Şekeri yumuşatılmış tereyağı ile çırpın. Karışıma bir yumurta, vanilya ve limon suyu ekleyin. 20-30 saniye çırpın. Düşük hızda, miksere yavaş yavaş un ilave edin. Susamları da ekleyin ve hamura yedirin. Fırını 180 °C önceden ısıtın. 3-4 cm aralıklarla kurabiyeleri tepsiye dizin. 8-15 dakika pişirin. ÇİKOLATALI KURABİYELER 240 gr çikolata

4 çorba kaşığı tereyağ

2/3 bardak un

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

2 büyük yumurta

3/4 bardak şeker

1 çay kaşığı vanilya şekeri

150 g çikolata parçaları Fırını 180 °C'ye önceden ısıtın. Çikolatayı küçük parçalara kesin. Şeker, yumurta ve vanilya şekerini çırpın. (yaklaşık 4 dakika) Benmari usulü ya da mikrodalga fırında 240 gramlık çikolatayı eritin. Karışıma çikolata ekleyin ve yavaş yavaş karıştırın. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Karışıma ekleyin ve karıştırın. Kalan çikolatayı ilave edin. 12-15 dakika pişirin. EV YAPIMI YULAF EZMESİ KURABİYESİ 100 gr tereyağı

1 su bardağı şeker

2 yumurta

1 su bardağı yulaf

1 su bardağı un

fındık, şekerleme ve kurutulmuş meyveler (isteğe bağlı)

Bir kapta un ve tereyağını şekerle karıştırın. Bir bardak yulaf, fındık ve meyve ekleyin. Karıştırın ve un ekleyin. Hamur topları yapın, 200 °С'lik fırında pişirin. SÜTLÜ BİSKÜVİ 400 gr un

200 gr şeker

100 gr tereyağı

1 yumurta

80 ml süt

1/2 çay kaşığı kabartma tozu Yumuşatılmış tereyağını şekerle karıştırın. Yumurta, süt ve kabartma tozu ekleyin, karıştırın. Un ekleyin hamur haline getirin. Şekilli kalıplarla hamuru kesin. Önceden 180 °C'lik fırında kenarları koyulaşana kadar 15 dakika pişirin. MUZLU KURABİYE 2 büyük yumuşak muz

1 su bardağı yulaf

fındık, kuru üzüm, çikolata, tarçın Muzları yulafla karıştırın. Fındık, kuru üzüm, çikolata, tarçın (eğer istenirse) ekleyin. 15 dakika boyunca 180 °C'lik fırında pişirin. MADELEİNE ŞEKİLLİ KURABİYE 120 gr un

2 yumurta

80 gr şeker

90 gr tereyağı

1 çorba kaşığı limon suyu Tereyağı yumuşatın, yumurta ve şeker ekleyin, karıştırın. Un ve limon suyu ekleyin. İyice karıştırın. "Madeleine" şekilli kalıplara (veya başka herhangi bir şekle) koyun. 12-15 dakika boyunca 180 ° C'lik fırında pişirin.