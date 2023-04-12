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Sadece 20 kilo! Ünlü TikTok fenomeni fiziğiyle görenleri hayret ettiriyor

12.04.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marianne Jensen, TikTok'un yabancı fenomenlerinden biri. Ünlü fenomen dış görünüşüyle oldukça ilgi çekiyor. Aşırı zayıf olması nedeniyle eleştirilere maruz kalan fenomen yalnızca 20 kilo.

Sadece 20 kilo! Ünlü TikTok fenomeni fiziğiyle görenleri hayret ettiriyor

Zayıflığını umursamayan fenomen, vücut hatlarını açıkta bırakan kıyafetler giymekten de geri durmuyor. Jensen, paylaştığı videolarla kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni alıyor.

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Ünlü TikToker Marianne Jensen'in TikTok'ta 607 bin takipçisi bulunuyor.

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TikTok'ta çektiği kombin videoları ve kilosuyla fenomen olan isim, takipçilerine de sık sık cevap veriyor.

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KİLOSU HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

Jensen, kilosuyla görenleri hayrete düşürüyor. Aşırı zayıflığından dolayı birçok yoruma maruz kalan fenomen, bu halinden memnun olduğunu ve kilosunu sevdiğini söylemekten geri durmuyor.

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Her videosu milyonlarca kişi tarafından izlenen Marianne Jensen, yalnızca 20 kilo ve bu haliyle çok mutlu olduğunu her paylaşımında ifade ediyor.

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