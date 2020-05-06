Sadece 20 kişinin yaşadığı Lukomir Köyü'nde her şeyden uzak sakin bir hayat yaşıyorlar

Bosna Hersek’te başkent başkent Saraybosna'ya 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve sadece 20 kişinin yaşadığı Lukomir Köyü'ne giden National Geographic Seyahat yazarı Alex Crevar, bölgeyle ilgili ilginç bilgiler edindi.

Günümüzde bölgede yaşayan aileler sadece nisan-ekim arası 7 aylık dönemde köye geliyorlar. Zorlu kış koşullarının yaşandığı dönemde diğer aylarda köyü terk edip başkente yerleşiyorlar.

Köyde ahşap ve taştan yapılmış evler, meşe ve köknar ağaçlarıyla eski bir taş yığını bulunuyor. Köy, Rakitnica Nehri'nin de geçtiği 2 bin 600 metre yükseklikte yine aynı isimli Rakitnica Kanyonu'nun yakınlarında yer alıyor.

Yüzyıldan kalma 'stecci' denilen mezar taşlarıyla dev gemi gövdelerinin kalıntıları bölgenin çevresine yayılmış halde yer alıyor.

Stecci, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Karadağ sınır bölgelerine dağılmış olan anıtsal ortaçağ mezar taşlarının adı. Bosna Hersek sınırları içinde yaklaşık 60 bin, Hırvatistan'da 4 bin 400, Karadağ'da ise 3 bin 500 mezar taşı bulunuyor.

Çobanlar köyde bulunan geçidi kullanarak sürülerini otlatmak için, köyün karşısındaki platoları ve yeşil alanları tercih ediyor.

Köyde bulunan eski taş evlerde kalıyor. Ve sürülerini evlerinin yanlarına yaptıkları taştan barınaklarda tutuyor.