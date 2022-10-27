Sadece 25 yaşında ikinci evini almaya hazırlanıyor! ''Sonsuza kadar bu kadar seksi kalmayacağım''

Seksi fotoğraflarını satarak ayda 60 bin sterline kadar para kazanan ve 210.000 sterlinlik evinin ipoteğini ödeyip ikinci evini almaya hazırlanan Chloe Thomson, şimdiden geleceğini güvence altına almak istediğini ve büyük planları olduğunu açıkladı.

PLANI İKİNCİ BİR EV

Kazancına rağmen fatura vb. gibi rutin aylık giderleri ve içerik üretmek için gereken malzeme ve kıyafet gibi şeylere yaptığı harcamalar için çok fazla para harcadığını söyleyen Chloe, uzun vadede planının ikinci bir ev satın almak ve orada yaşamak olduğunu açıkladı.

''SONSUZA KADAR BÖYLE OLMAYACAK''

İşleri şu an gittiği gibi iyi devam ederse 2 yıl içinde bunu başarabileceğini söyleyen model, "Sonsuza kadar genç ve seksi kalmayacağım konusunda gerçekçiyim.'' dedi ve uzun vadede mülk sahibi olmanın iyi bir yatırım olacağını düşündüğünü açıkladı.

KENDİSİ DE İNANAMADI

Bir günde 5000 sterlinden fazla para kazandığını açıkladığı Chloe, banka hesabında bu meblağı gördüğünde kendisinin de inanamadığını açıkladı. Chloe, birçok insanın bu sektöre giriş yapması gerektiğini ancak bunu gerçekleştirecek güvenden yoksun olduklarını düşünüyor.

Bunun sebebi ise birçok kadının ona sıklıkla mesaj gönderip kamera karşısında nasıl kendisine bu kdar güvendiğini sorgulaması. Chloe'nin cevabı ise şöyle: "Herkes bir yerden başlamalı, benim de yapmam gereken tam olarak buydu."



