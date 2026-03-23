Sadece 3 dakika evli kaldılar! Damadın o sözüyle nikah biter bitmez boşandılar

Kuveyt’te yaşanan olay, “dünyanın en kısa evliliği” olarak kayıtlara geçti. Nikahın ardından yaşanan bir tartışma, evliliğin sadece 3 dakika sürmesine neden oldu.

3 DAKİKADA BİTEN EVLİLİK

Yerel basında yer alan haberlere göre çift, resmi nikah işlemlerini tamamladıktan sonra adliyeden ayrılmak üzereyken gelin tökezledi. Bu sırada damadın, eşine “aptal” diyerek hakaret ettiği iddia edildi.

Damadın sözleri karşısında öfkelenen gelin, durumu kabul etmeyerek hemen hakimin karşısına çıktı. Genç kadın, evliliğin anında iptal edilmesini talep etti.

HAKİM KARARI ANINDA VERDİ

Hakim, gelinin talebini değerlendirerek evliliği dakikalar içinde iptal etti. Böylece çift, evlilik salonundan karı-koca olarak ayrılmadan yollarını ayırmış oldu.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı gelinin kararını destekledi. Yapılan yorumlarda, “Saygının olmadığı bir evlilik en baştan bitmiştir” ve “Daha başlangıçta böyle davranıyorsa ayrılmak en doğrusu” ifadeleri dikkat çekti.