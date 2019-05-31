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Sadece 5 dakikada hazır: Çilek şerbeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Pişirmeye bile gerek kalmayan çilekli şerbet sayesinde sıcak yaz günlerini hem lezzetli hem de oldukça ferah bir şekilde atlatacaksınız. Sadece 5 dakikada hazırlanan çilek şerbetinin detayları...

Sadece 5 dakikada hazır: Çilek şerbeti

Yaz sıcakları bastırdığına göre soğuk içecekler içmenin vakti gelmiş demektir. Meyveli soğuk içecekler ise yazın en çok rağbet görenlerinden. Bu içecekleri hazır almak yerine sadece 5 dakikada hem de çok daha sağlıklısını hazırlayabilirsiniz.

Çilek şerbeti tarifi malzemeleri:

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Yarım kg çilek
5 su bardağı soğuk su
1 su bardağı toz şeker
Taze nane yaprakları
Buz

Çilek şerbeti nasıl yapılır?

Çileklerin yeşil saplarını koparın ve yıkayın.
Blender'da çilekleri püre haline getirin. Ardından bir bardak şekeri de ilave edip blender'dan bir kez daha geçirerek şeker ve çilek püresinin birbirine karışmasını sağlayın.
Karışıma 5 bardak suyu ekleyin. Eğer daha açık bir kıvam isterseniz su takviyesi yapabilirsiniz.
Son olarak nane yapraklarını ilave edip servis yapabilirsiniz.

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