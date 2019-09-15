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Sadece bilim insanlarının girebildiği orman, projeyle gezilecek

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 15.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bünyesinde barındırdığı endemik ağaç türleri nedeniyle 35 yıl önce 'tabiat koruma alanı' ilan edilen, sadece bilimsel çalışma yapılması için girişine izin verilen Hacıosman Ormanı Tabiat Koruma Alanı, düzenlenen projeyle ziyaret ve çeşitli aktivitelere açılacak.

Sadece bilim insanlarının girebildiği orman, projeyle gezilecek

İlçede Yeşilırmak Deltası'nın getirdiği alüvyonlarla oluşan, içinde barındırdığı endemik ağaç türleri dolayısıyla dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca 1984 yılında Türkiye'nin ilk 'tabiat koruma alanı' ilan edilen Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı'nda tek bir dalın kesilmesine bile izin verilmiyor. Ziyarete kapatılan koruma alanına, sadece üniversitelerin TÜBİTAK ile birlikte yaptığı bilimsel araştırmalar için girilebiliyor. Ormanda bilim insanları, insan eli değmeyen ekosistemin kendi kendini nasıl yenilediğini gözlemliyor. Koruma altındaki alanda, köstebek, kaplumbağa, yılan, su yılanı, kurbağa ve çeşitli ötücü kuşlar ile balıkçıl kuşlara da sıkça rastlanıyor.

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BELEDİYEDEN PROJE

Flora açısından Türkiye'nin önemli 'subasar' ormanlarından birisi olan ve 35 yıldır özenle korunan ormanın ziyarete açılması için Tekkeköy Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı, proje hazırlandı. Olası risklerin ortadan kaldırılıp Kent Ormanı haline dönüştürülecek projeyle bölgenin, doğa tutkunlarının ziyaretine açılması hedefleniyor. Pek çok ağaç türünün de yer aldığı bin 500 dönümlük alanın, proje kapsamında; ormanın kendi doğal dokusuna zarar vermeden düzenleme yapılarak, insanların vakit geçirip, çeşitli aktivitelerde bulunabileceği bir alana dönüştürülmesi amaçlanıyor.

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'BU PROJE ÇOK BÜYÜK BİR PROJE'

Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, proje alanının yaklaşık bin 500 dönüm olacağını belirterek, "Bu alan içerisinde her türlü etkinliğin yapılabileceği, çocukların ve insanların burada vakit geçirebileceği, eğlenebileceği ve her türlü sportif faaliyetlerin de yapılabileceği çok büyük bir proje olacak. Proje, üzerinde yaklaşık 3- 4 ay çalışılarak hazırlandı. Projemizi Cumhurbaşkanımıza ilettiğimizde kendileri de çok etkilendiğini ve beğendiğini dile getirdi. Şu anda projemiz Cumhurbaşkanımızın uhdesinde. Çünkü bu proje, çok büyük bir proje. Projemiz, detaylanıp yapılmaya başlandığı zaman herkesin dikkatini çekecek ve insanlar buraya gelecek" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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