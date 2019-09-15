Sadece bilim insanlarının girebildiği orman, projeyle gezilecek

İlçede Yeşilırmak Deltası'nın getirdiği alüvyonlarla oluşan, içinde barındırdığı endemik ağaç türleri dolayısıyla dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca 1984 yılında Türkiye'nin ilk 'tabiat koruma alanı' ilan edilen Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı'nda tek bir dalın kesilmesine bile izin verilmiyor. Ziyarete kapatılan koruma alanına, sadece üniversitelerin TÜBİTAK ile birlikte yaptığı bilimsel araştırmalar için girilebiliyor. Ormanda bilim insanları, insan eli değmeyen ekosistemin kendi kendini nasıl yenilediğini gözlemliyor. Koruma altındaki alanda, köstebek, kaplumbağa, yılan, su yılanı, kurbağa ve çeşitli ötücü kuşlar ile balıkçıl kuşlara da sıkça rastlanıyor.

BELEDİYEDEN PROJE



Flora açısından Türkiye'nin önemli 'subasar' ormanlarından birisi olan ve 35 yıldır özenle korunan ormanın ziyarete açılması için Tekkeköy Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı, proje hazırlandı. Olası risklerin ortadan kaldırılıp Kent Ormanı haline dönüştürülecek projeyle bölgenin, doğa tutkunlarının ziyaretine açılması hedefleniyor. Pek çok ağaç türünün de yer aldığı bin 500 dönümlük alanın, proje kapsamında; ormanın kendi doğal dokusuna zarar vermeden düzenleme yapılarak, insanların vakit geçirip, çeşitli aktivitelerde bulunabileceği bir alana dönüştürülmesi amaçlanıyor.