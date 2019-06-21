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Sadece bir an bebeğinin elini bıraktı ve... Bir an sonrası korkunç!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 21.06.2019 14:37 | Son Güncelleme

Kolombiya’da ofis binasında telefona bakan kadın, yanından uzaklaşıp, gittiği merdiven boşluğunda, düşme tehlikesi geçiren bebeğini, son anda yakaladı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Medellin kentinde meydana geldi. Yanındaki bebeğiyle birlikte iş yerlerinin bulunduğu bir binaya giden kadının, ofise girmek üzereyken telefonu çaldı.

Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada

Telefonu açan kadın, kendisini arayan kişiyle konuşurken, elini bıraktığı bebeği yanından uzaklaştı. Bebek, merdiven boşluğuna doğru gitti. Merdiven boşluğundan aşağı doğru eğilen bebeğini gören anne, paniğe kapılıp, hamle yaptı. Anne, bu sırada sendeleyen minik bebeğini düşmek üzereyken son anda yakaladı. Bu sırada olaya şahit olan kişilerin telaş yaşadıkları görüldü.

O anlar, bina içindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada

Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada

Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Çocuk merdiven

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
korkuluk arası fazla açıkmış. dikkat edilmesi gereken çok hassas bir durum. Son anda tuttu kadın. Allah'ım esirgesin.
Offf üzerimden kaynar sular boşaldı. Çok şükür düşmemiş.
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