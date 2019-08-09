YEMEK

Sadece bir çay kaşığı kullanarak böbrek taşından kurtulabilirsiniz

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

Hepimizin evinde bulunan karbonatla böbrek sağlığınızı korumanız mümkün.

Sadece bir çay kaşığı kullanarak böbrek taşından kurtulabilirsiniz

Böbreklerinizdeki hasarı yok etmenin ilk adımı böbreğinize zarar veren şeyin ne olduğunu bilmektir. Genelde nelerin hasara neden olduğunu ve böbrek hastalıkları tedavisinde kullanılan geleneksel yöntemleri bilmelisiniz ki soyum bikarbonat tedavisinin farkını görebilesiniz.

karbonat
Vücudumuzun yediğimiz yemeği kullanabilmesi için önce onu kimyasallarına ayırması gerekir, bu da endokrin sistemin ürünleri olan enzimlerin ve hormonların üretilmesiyle gerçekleşir. Pankreas sindirim sırasında sodyum bikarbonatın büyük kısmını üreterek böbreği korur. Ama bazen yediklerimize bağlı olarak böbrek, bu enzimden daha fazla miktarlarda salgılar ve eğer yediklerimiz genelde şeker ve yağ açısından zengin gıdalardan oluşuyorsa, böbrek ve pankreas aşırı çalışır ve daha az soyum bikarbonat salgılamaya başlar. Sodyum birkarbonat sindirim sırasında üretilen asitleri nötralize ettiği için, eksiliğinde asitler nötralize olmaz ve bu da böbreklerimize ve hatta diğer organlarımıza zarar verir, yetişkinlerde yaşlanma sürecini hızlandırır.

Böbrekler sodyum bikarbonatı doğal yoldan üretirler ve böbreği sağlıklı tutan da budur. Vücudunuzdaki sodyum seviyesi düşükse böbrekleriniz daha fazla sodyum bikarbonat üreterek eksikliği telafi etmeye çalışır. Ve eğer böbreklerimiz yeteri kadar sodyum üretemezse veya sodyumu idrara aktaramazsa, kan dolaşım sistemimizde sodyum dolaşmaya başlar ve bu da kanın aşırı asidik olmasına neden olur. Kanın asidik olmasının arkasında başka sebepler de olabilir ama genelde böbrek yetmezliğinin göstergesidir.

Böyle bir durumda böbrekler hasar görmüş olduğu için asidi kandan ayırmazlar. Düzgün çalışmaya başladıklarında ve sodyumu idrara aktardıklarında ise kan tekrar normalleşir.

Londra Kraliyet Hastanesi'nde, karbonatın böbrek üzerindeki etkilerine dair yürütülen bir araştırmada, evlerde bulunan bu malzemenin oldukça faydalı olduğu ve böbrek taşlarının oluşumunu yavaşlattığı, ayrıca böbreklerdeki hasarı tedavi ederek diyaliz hastalarına da fayda sağladığı gösterildi. O kadar ki bu kişilerin artık diyalize girmelerine gerek kalmadı.

Karbonatı ağız yoluyla tüketmenin pek çok faydası var çünkü diyaliz ile birleşince etkinliği artıyor ve doğrudan kana karışıyor. Böbreklerin yanmasını önlüyor ve yemeklerdeki sülfür, fosfor ve nitrojen gibi asitleri nötralize ederek bu asitlerin böbreklerimize herhangi bir zarar vemesinin önüne geçiyor.

Her evde bulunan bu malzeme daha birçok diğer hastalığın tedavisinde de işe yarıyor. Kanserli hastalar bunu genelde kemoterapinin yan etkileriyle savaşmak için kullanıyorlar Ayrıca kimyasal ve toksik doz aşımı tedavisinde de işe yaradığı kanıtlandı.

SODYUM BİKARBONATI NASIL KULLANMALI?

İlk gün 1/2 çay kaşığı karbonat alın ve çözünmesi için dilinizin altına koyun.

Ertesi gün 1 çay kaşığı karbonat ve 1/2 çay kaşığı sofra tuzunu 1,5 litre suyun içinde çözüp suyu için.

Sağlıksız bir yaşam tarzı sürerseniz ve sağlıksız yiyecekler tüketirseniz bu sadece böbrekleriniz üzerinde değil, aynı zamanda genel sağlığınız üzerinde de doğrudan ve olumsuz etkiler yaratır.

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sağlık böbrek sağlığı karbonatın faydaları

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