Sadece Epic Games mağazasında satılacak

Yakın zamanda kendi çevrimiçi oyun mağazasını açan Epic Games tarafından bugün yapılan açıklamayla, çıkışı milyonlarca oyuncu tarafından heyecanla beklenen Metro Exodus oyununun Epic Games mağazasına özel olacağı ve sadece bu platformda satılacağı duyuruldu.
Diğer Metro Oyunları Sırada
4A Games tarafından geliştirilen ve Deep Silver’ın yayıncılığını yaptığı Metro Exodus, kıyamet sonrası bir dünyada Moskova’da geçiyor ve oyuncuları nükleer felaket sonucu harap olmuş Moskova’ya ek olarak Rusya’nın diğer bölgelerinde etkileyici bir serüvene çıkarmayı hedefliyor.
Şu an ön siparişle alınabilen oyunun Avrupa fiyatı 49.99 Euro olurken, ülkemizde ise 309TL’den satışa sunuldu. Oyunun hem standart hem de Gold sürümleri mağazada olacak. Ayrıca yapılan açıklamaya göre serinin önceki oyunları olan Metro 2033 Redux ve Metro Last Light Redux da ilerleyen dönemde Epic Games mağazasındaki yerini alacak.
Firma geçtiğimiz haftalarda yaptığı başka bir açıklamayla merakla beklenen The Division 2 de dâhil olmak üzere Ubisoft oyunlarının da Epic Games Mağazası üzerinden satılacağını duyurmuştu.
Ön Siparişe Özel Hediyeler
15 Şubat’ta çıkacağı açıklanan oyunun ön siparişle satın alan oyuncular aynı zamanda oyunun müziklerini barındıran Metro Exodus Original Soundtrack albümünün ve “The World of Metro” dijital çizim kitabının da sahibi olacaklar.
Çin adına casusluk yapıldığı yönündeki suçlamalarını reddetti
Tam 150 kilo! Gören bir daha bakıyor
Antalya Körfezi'ndeki balık türleri değişiyor!
İlber Ortaylı 'rüyalarıma giriyor' diyerek uyardı!
Tek yumrukla yere sermişti: İnsanlık vazifemi yaptım
Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak
Tam 10 metre kar! 20 gündür açılamıyor
Madem son iş günüm; patron çıldırsın!
Ekspres yolcularının favori durağı Akdamar
Okuyucu Yorumları 0 yorum