Sadece Epic Games mağazasında satılacak

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 31.01.2019 09:56 | Son Güncelleme

Epic Games ve Deep Silver tarafından yapılan açıklamaya göre 2019’un en çok beklenen oyunlarından biri olan Metro Exodus yalnızca Epic Games mağazası üzerinden satılacak

Sadece Epic Games mağazasında satılacak

Yakın zamanda kendi çevrimiçi oyun mağazasını açan Epic Games tarafından bugün yapılan açıklamayla, çıkışı milyonlarca oyuncu tarafından heyecanla beklenen Metro Exodus oyununun Epic Games mağazasına özel olacağı ve sadece bu platformda satılacağı duyuruldu.

Diğer Metro Oyunları Sırada

4A Games tarafından geliştirilen ve Deep Silver’ın yayıncılığını yaptığı Metro Exodus, kıyamet sonrası bir dünyada Moskova’da geçiyor ve oyuncuları nükleer felaket sonucu harap olmuş Moskova’ya ek olarak Rusya’nın diğer bölgelerinde etkileyici bir serüvene çıkarmayı hedefliyor.

Şu an ön siparişle alınabilen oyunun Avrupa fiyatı 49.99 Euro olurken, ülkemizde ise 309TL’den satışa sunuldu. Oyunun hem standart hem de Gold sürümleri mağazada olacak. Ayrıca yapılan açıklamaya göre serinin önceki oyunları olan Metro 2033 Redux ve Metro Last Light Redux da ilerleyen dönemde Epic Games mağazasındaki yerini alacak.

Firma geçtiğimiz haftalarda yaptığı başka bir açıklamayla merakla beklenen The Division 2 de dâhil olmak üzere Ubisoft oyunlarının da Epic Games Mağazası üzerinden satılacağını duyurmuştu.

Ön Siparişe Özel Hediyeler

15 Şubat’ta çıkacağı açıklanan oyunun ön siparişle satın alan oyuncular aynı zamanda oyunun müziklerini barındıran Metro Exodus Original Soundtrack albümünün ve “The World of Metro” dijital çizim kitabının da sahibi olacaklar.

Çin adına casusluk yapıldığı yönündeki suçlamalarını reddetti

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Vodafone2'da çalışmak ister misiniz?Vodafone2'da çalışmak ister misiniz?
Mercedes-Benz’in yeni Pick-Up canavarı Türkiye’de Mercedes-Benz’in yeni Pick-Up canavarı Türkiye’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Epic Games Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

Tek yumrukla yere sermişti: İnsanlık vazifemi yaptım

Tek yumrukla yere sermişti: İnsanlık vazifemi yaptım

İlber Ortaylı 'rüyalarıma giriyor' diyerek uyardı!

İlber Ortaylı 'rüyalarıma giriyor' diyerek uyardı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak

Tam 150 kilo! Gören bir daha bakıyor

Tam 150 kilo! Gören bir daha bakıyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Super Smash Bros. Ultimate 2.0.0 ile neler geliyor?

Super Smash Bros. Ultimate 2.0.0 ile neler geliyor?

Pocophone F1 DxOMark puanı ile şaşırttı

Pocophone F1 DxOMark puanı ile şaşırttı

Vodafone2'da çalışmak ister misiniz?

Vodafone2'da çalışmak ister misiniz?

Mercedes-Benz’in yeni Pick-Up canavarı Türkiye’de

Mercedes-Benz’in yeni Pick-Up canavarı Türkiye’de

Google Chrome 72 güncellemesi ile gelen yenilikler

Google Chrome 72 güncellemesi ile gelen yenilikler

Xbox Live Gold Şubat oyunları bugün açıklandı

Xbox Live Gold Şubat oyunları bugün açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.