Sadece Epic Games mağazasında satılacak

Yakın zamanda kendi çevrimiçi oyun mağazasını açan Epic Games tarafından bugün yapılan açıklamayla, çıkışı milyonlarca oyuncu tarafından heyecanla beklenen Metro Exodus oyununun Epic Games mağazasına özel olacağı ve sadece bu platformda satılacağı duyuruldu.

Diğer Metro Oyunları Sırada

4A Games tarafından geliştirilen ve Deep Silver’ın yayıncılığını yaptığı Metro Exodus, kıyamet sonrası bir dünyada Moskova’da geçiyor ve oyuncuları nükleer felaket sonucu harap olmuş Moskova’ya ek olarak Rusya’nın diğer bölgelerinde etkileyici bir serüvene çıkarmayı hedefliyor.

Şu an ön siparişle alınabilen oyunun Avrupa fiyatı 49.99 Euro olurken, ülkemizde ise 309TL’den satışa sunuldu. Oyunun hem standart hem de Gold sürümleri mağazada olacak. Ayrıca yapılan açıklamaya göre serinin önceki oyunları olan Metro 2033 Redux ve Metro Last Light Redux da ilerleyen dönemde Epic Games mağazasındaki yerini alacak.

Firma geçtiğimiz haftalarda yaptığı başka bir açıklamayla merakla beklenen The Division 2 de dâhil olmak üzere Ubisoft oyunlarının da Epic Games Mağazası üzerinden satılacağını duyurmuştu.