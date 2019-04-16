Sadece pastırma ile anılamayacağını kanıtlar nitelikte bir Kayseri gezi rehberi

Geniş mi geniş bir Anadolu şehri olan Kayseri, hem tarihi hem lezzeti açıdan fazlaca ünlü bir kentimiz. Kayseri denildiğinde aklına gelen ilk üç şeyi say deseler çoğu insanın ve tabii ki bizim de aklımızdan geçecek kelimeler belli. Mantı, sucuk, pastırma.

Yani, Gaziantep kadar olmasa da gurme mutfağıyla ünlü olan Kayseri’ye sadece yemek yemek için bile gidilebilir. Hatta çoğu insan böyle yapıyor, gezilecek yerler de yanına bonus olarak ekleniyor. Biz de yazımızda Kayseri’de gezilecek yerlerden bahsettikten sonra tabii ki Kayseri mutfağından da bahsedeceğiz. Özgürce keşfetmek için yolcu360 uygulamasını cep telefonunuza indirerek Kayseri Havalimanından araç kiralama yapabilirsiniz.

Kayseri’de gezilecek yerler genelde birbirine yakın konumda, tabi şehir dışı olanları saymazsak. Yani şehir içi turunuzu yürüyerek rahatlıkla yapabileceğiniz bir yer burası. Geniş caddeleri ve sokaklarında trafik derdi olmadan rahat rahat gezebilirsiniz.

Biliyor musunuz bilmiyoruz ama biz söyleyelim, siz de bilmiyorsanız öğrenmiş olun; Mimar Sinan’ın doğduğu şehirmiş Kayseri. Dolayısıyla görülmeye değer hanları, hamamları, medreseleri, camileri ve kervansarayları var. Şehir içi tur sıkıcı olur diye düşünmeyin sakın. Birbirinden güzel tarihi yapıları gezerken vakit nasıl geçti anlamayacaksınız bile ve karnınız zil çalarken de kendinizi harika bir Kayseri sofrasında bulacaksınız.