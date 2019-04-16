Sadece pastırma ile anılamayacağını kanıtlar nitelikte bir Kayseri gezi rehberi

Geniş mi geniş bir Anadolu şehri olan Kayseri, hem tarihi hem lezzeti açıdan fazlaca ünlü bir kentimiz. Kayseri denildiğinde aklına gelen ilk üç şeyi say deseler çoğu insanın ve tabii ki bizim de aklımızdan geçecek kelimeler belli. Mantı, sucuk, pastırma.
Yani, Gaziantep kadar olmasa da gurme mutfağıyla ünlü olan Kayseri’ye sadece yemek yemek için bile gidilebilir. Hatta çoğu insan böyle yapıyor, gezilecek yerler de yanına bonus olarak ekleniyor. Biz de yazımızda Kayseri’de gezilecek yerlerden bahsettikten sonra tabii ki Kayseri mutfağından da bahsedeceğiz. Özgürce keşfetmek için yolcu360 uygulamasını cep telefonunuza indirerek Kayseri Havalimanından araç kiralama yapabilirsiniz.
Kayseri’de gezilecek yerler genelde birbirine yakın konumda, tabi şehir dışı olanları saymazsak. Yani şehir içi turunuzu yürüyerek rahatlıkla yapabileceğiniz bir yer burası. Geniş caddeleri ve sokaklarında trafik derdi olmadan rahat rahat gezebilirsiniz.
Biliyor musunuz bilmiyoruz ama biz söyleyelim, siz de bilmiyorsanız öğrenmiş olun; Mimar Sinan’ın doğduğu şehirmiş Kayseri. Dolayısıyla görülmeye değer hanları, hamamları, medreseleri, camileri ve kervansarayları var. Şehir içi tur sıkıcı olur diye düşünmeyin sakın. Birbirinden güzel tarihi yapıları gezerken vakit nasıl geçti anlamayacaksınız bile ve karnınız zil çalarken de kendinizi harika bir Kayseri sofrasında bulacaksınız.
KAYSERİ'DE GEZİLECEK YERLER
Belki de daha önceden rastlamadığınız türden geniş bir şehir meydanına sahip Kayseri. Cumhuriyet Meydanı şehrin en işlek yerlerinden biri. Burada bir de Turist Bilgilendirme Ofisi bulunuyor. Dilerseniz buradan bir Kayseri haritası alarak yolculuğunuza bu şekilde başlayabilirsiniz.
Çok eski bir şehir olan Kayseri’de gezilecek yerlerin ilk durağı Kayseri Kalesi. Geçmişi milattan önce 250’li yıllara uzanan Kayseri Kalesi, yüksek surlara ve heybetli bir görünüme sahip. Bizans ve Roma mimarisinin izlerini taşıyan, iç kale ve dış kale olarak ikiye ayrılan yapı Kayseri’nin simgelerinden biri diyebiliriz.
İkinci durak Tarihi Kayseri Lisesi. Burası şehir merkezinde gezebileceğiniz ilginç müzelerden biri. Sıralarından Turgut Özal, Jale Baysal, Behçet Kemal Çağlar ve Abdullah Gül gibi önemli isimler geçmiş Kayseri Lisesi’nin.
1921 yılında okulun son sınıf öğrencileri eğitimlerini yarıda bırakıp Sakarya Muhaberesi için cepheye gitmek zorunda kalmış ve hiçbiri geri gelememiş. O eğitim-öğretim yılında okul, bir tane bile mezun verememiş. Bu kahramanlık hikayesinin ve şehit düşen öğrencilerin anısına bahçesinde bir anıt da bulunuyor. Lise günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak hizmet veriyor.
İlgi çeken bir başka gezi noktası da geniş bir alan üzerine kurulmuş olan Gevher Nesibe Hastanesi. I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1206 tarihinde Gevher Nesibe Sultan’ın vasiyeti üzerine yaptırılmış bu yapı. Su ve kuş sesi dinletileri ile yapılan tedaviler, doğal narkoz uygulamaları, katarakt ameliyatı gibi birçok tedavinin başarıyla uygulanmış olduğu Gevher Nesibe Hastanesi (Tıp Müzesi) de ziyaret etmenizi önerdiğimiz noktalardan biri.
Bu üç önemli nokta dışında Kayseri’de gezilecek yerler listenize, Arkeleoloji Müzesi, Döner Kümbet, Kurşunlu Camii, Selçuklu Müzesi, Atatürk Evi Müzesi, Saat Kulesi, Kapalı Çarşı ve Bedesten’i de ekleyebilirsiniz.
KAYSERİ'DE NE YENİR?
Gezdiniz gezdiniz yoruldunuz ve sıra geldi en eğlenceli ve en güzel kısma yani yemek yemeye. Kayseri mutfağına özel lezzetlerden mideye indirmek lazım hazır buralara kadar gelmişken. Meşhur Kayseri mantısı, kağıtta pastırma, yağlama, yaprak sarma burada bizim aşırı beğenip size de mutlaka tatmalısınız dediğimiz lezzetlerden.
Peki bunları nerede yiyelim derseniz şehrin en ünlü restoranlarından Kaşıkla, Elmacıoğlu ve Sultan Sofrası önerebileceklerimiz arasında.
KAYSERİ'DEN NE ALINIR?
Eğer seviyorsanız, Kayseri’den sucuk, pastırma ve mantı almadan sakın dönmeyin. Bu ürünleri satan çok fazla dükkan var. Biz, yerlilerinin önerisi ile Başyazıcı’dan aldık, çok da memnun kaldık. Karar sizin.
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