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Sadece şapka ve çizmeleriyle çırılçıplak poz verdiler! ''İyi bir amaç için...''

29.11.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sidney Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup veterinerlik öğrencisi, sadece birer şapka ve çizmeleriyle göl kıyısında çırılçıplak poz verdi. Üçüncü sınıf veterinerlik öğrencilerinden oluşan ekibin kedi, köpek, domuz yavruları ve atlar eşliğinde gerçekleştiği çekim sosyal medyada dikkat çekerken, arkasında iyi niyetli bir girişim olduğu ortaya çıktı.

Sadece şapka ve çizmeleriyle çırılçıplak poz verdiler! ''İyi bir amaç için...''

Bir grup üniversite öğrencisinin bir araya gelmesiyle yapılan çekimin esas amacı bağış toplamaktı. "Flash for Floods" adlı 2023 Sidney Uni Vet Çıplak Takvimi için yapılan bu çekim, aslında çeşitli saygın ve önemli hayır kurumları için binlerce dolar toplayarak merakla beklenen bir yıllık gelenek haline gelmiş bir olaydı.

YÜKLÜ BİR BAĞIŞ TOPLANMIŞTI

Geçmişte, Avustralya okulunun seksi takvimi, dezavantajlı çiftçiler de dahil olmak üzere ihtiyaç sahipleri için yaklaşık 68.000 dolar topladı. Bu yıl da 44 öğrenci, iki günlük bir çekim için Camden'ın çeşitli yerlerinde beyaz laboratuvar önlüklerini çıkarıp çırılçıplak poz verdiler.Takvimin tamamı henüz yayınlanmadı ancak Pazartesi günü birkaç kamera arkası çekimi sosyal medyada paylaşıldı. Bir fotoğrafta, bir grup kız öğrencinin, sadece şapka ve çizme giyerek köpek yavrularını kucaklarına aldıkları görülüyordu.

ÖN SİPARİŞLER ALINIYOR

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İnsanlar web sitelerinde biri 20 ABD Doları ve üçü 53 ABD Doları olarak fiyatlandırılan bu eğlenceli takvimleri satın almak için sıraya girerken grup şu anda ön sipariş alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya bağış

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