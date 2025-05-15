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Sadece tekneyle ulaşılabiliyor! Efsane Rogers Island adası rekor fiyata satışa sunuldu!

Long Island Sound'da bulunan Rogers Island adası, satışa çıkarıldı. Geçtiğimiz aylarda 35 milyon fiyat istenen adanın yeni satış fiyatı açıklandı. Adada birçok müştemilat, tarihi ev, havuz, golf sahası ve daha birçok alan bulunuyor.

Sadece tekneyle ulaşılabiliyor! Efsane Rogers Island adası rekor fiyata satışa sunuldu!
Jale Uslu

Long Island Sound'da bulunan 7,65 dönümlük özel bir arazi olan Rogers Island, 29,99 milyon dolara tekrar satışa sunuldu. Mülk, geçen mayıs ayında 35 milyon dolara satışa çıkmıştı.

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EV, HAVUZ,GOLF SAHASI VE BİRÇOK MÜŞTEMİLAT VAR

Satıcılar, fazladan bir sahil kompleksi de ekledi. Sadece tekneyle ulaşılabilen adada 123 yıllık bir Tudor evi, sahil havuzu, golf sahası ve çok sayıda müştemilat bulunuyor.

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Mansion Global'in haberine göre , yeşil vaha, şu anki sahibi Greg Jensen'in ailesi için yaz tatili mekanı olarak hizmet veriyordu . Jensen, dünyanın en büyük fon firması olan Bridgewater Associates'in eş yatırım sorumlusu olarak görev yapıyor.

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Roger Island'ın Tudor evi 10 yatak odası ve iki mutfak içeriyor. Adada ayrıca spa'lı tuzlu su havuzu, su kenarında bir havuz evi, bir çardak, bir tenis kortu ve bir putting green bulunuyor. Adada dört yatak odalı bir misafir evi, bir mutfak ve ticari büyüklükte bir sera da dahil olmak üzere müştemilatlar bulunuyor. Listeye göre, açık duşu olan bir stüdyo ev, spa veya sanatçı stüdyosu olarak da kullanılabilir.

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Ada, bölgenin ilk yerleşimcilerinden John Rogers'ın adını taşıyor. Roger'ın ailesi, adayı 1710'dan 1858'e kadar elinde tutuyordu. Greg Jensen 2018 yılında mülkü 21,5 milyon dolara satın aldı.

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Anahtar Kelimeler:
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