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SADES'in iki yeni fare modeli Türkiye'de!

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TEKNOLOJİ  | 04.04.2019 07:27 | Son Güncelleme

Klavye, mousepad ve kulaklık gibi ürünleriyle oyuncu dünyasında sağlam bir yer edinen SADES’in Türkiye’deki ürün çeşitliliği gün geçtikçe artıyor. Özellikle FPS ve MOBA oyuncuları için tasarlanan yeni fare modelleri Axe ve Scythe, ergonomi, hassasiyet ve tepkime hızı gibi önemli noktalarda sundukları performansla rekabet çıtasını yükselten ürünler.

SADES'in iki yeni fare modeli Türkiye'de!

SADES'in Türkiye’deki büyümesi devam ediyor. Tayvanlı marka, bu kez yepyeni iki fare modeliyle oyuncuların karşısında. Bu ay içerisinde satışa sunulan Axe ve Scythe’nin teknik ve estetik özellikleri oldukça güçlü.

2-1

Axe

Özellikle FPS ve MOBA oyuncuları için tasarlanan Axe, oldukça etkileyici bir RGB oyun faresi. Son derece ergonomik olan ürün, 12 adet ayarlanabilir tuşu ve 10 gramlık çıkarılabilir ağırlık ayar kartuşuyla öne çıkıyor. Cihazın hızlı tepki, izleme ve hassasiyet noktasında fark yarattığı rahatlıkla söylenebilir. DPI shift tuşuyla önceden ayarlanan 6 farklı DPI değerini seçmek oldukça kolay. FPS için özel bir ateşleme tuşuna sahip olan modelin profesyonel oyuncular ve MMO oyunları için tasarlanmış 4 farklı butonu da mevcut. 

SADES’in pek çok ürününde olduğu gibi bu modelde de RGB ışıklandırma özelliği unutulmamış. Axe’de tam 12 farklı RGB ışık modu bulunuyor. Navigasyon gücü ve hızıyla öne çıkan, son derece estetik bir fare olan Axe, gelişmiş PMW 3325 optik sensör ile donatılmış. Modelin programlanabilir tuşları ve ele tam oturan ergonomik yapısı, en hareketli ve zorlu oyunlarda bile konfor ve yüksek performans elde etmeyi kolaylaştırıyor.

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Scythe

SADES Scythe oyun faresi ise tüm FPS oyunları için biçilmiş kaftan. Dayanıklılık ve hassasiyet noktasında mükemmel bir performans sunan modelin 7 programlanabilir butonu, 11 farklı RGB aydınlatma modu ve DPI shifting özelliği bulunuyor. Fiyat/performans noktasında en beğenilen fare modelleri arasında yer alan modelin konfor sağlayan üst düzey scroll özelliği de oldukça etkileyici.

Scythe’de yer alan keskin nişancı tuşu DPI'ı anında değiştirmeye olanak tanıyor. Kaymaz gövde başparmağı yerleştirmek için daha büyük alan sağlarken, oyuncuların yanlarda yer alan tuşları da daha rahat kullanabilmesine imkan veriyor. Son derece şık bir görünümü olan modelin kavraması da oldukça rahat. Üstelik bu ergonomiye 20 milyon tıklama özellikli sağ ve sol tuş tasarımı da eşlik ediyor. Pixart A3050 sensör ve optimize edilmiş keskin nişancı tuşuyla donatılmış olan Scythe, hız, dayanıklılık ve tepkimede bir fareden beklenen tüm özelliklere sahip. Oyundaki görevleri çok daha rahat yerine getirebilmeyi sağlayan programlanabilir tuşlara sahip olan Scythe, 4 seviyeli DPI ayarlarıyla oyuncuların en uygun DPI'ı kolaylıkla seçebilmesini sağlıyor.

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