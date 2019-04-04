SADES'in iki yeni fare modeli Türkiye'de!

SADES'in Türkiye’deki büyümesi devam ediyor. Tayvanlı marka, bu kez yepyeni iki fare modeliyle oyuncuların karşısında. Bu ay içerisinde satışa sunulan Axe ve Scythe’nin teknik ve estetik özellikleri oldukça güçlü.

Axe



Özellikle FPS ve MOBA oyuncuları için tasarlanan Axe, oldukça etkileyici bir RGB oyun faresi. Son derece ergonomik olan ürün, 12 adet ayarlanabilir tuşu ve 10 gramlık çıkarılabilir ağırlık ayar kartuşuyla öne çıkıyor. Cihazın hızlı tepki, izleme ve hassasiyet noktasında fark yarattığı rahatlıkla söylenebilir. DPI shift tuşuyla önceden ayarlanan 6 farklı DPI değerini seçmek oldukça kolay. FPS için özel bir ateşleme tuşuna sahip olan modelin profesyonel oyuncular ve MMO oyunları için tasarlanmış 4 farklı butonu da mevcut.

SADES’in pek çok ürününde olduğu gibi bu modelde de RGB ışıklandırma özelliği unutulmamış. Axe’de tam 12 farklı RGB ışık modu bulunuyor. Navigasyon gücü ve hızıyla öne çıkan, son derece estetik bir fare olan Axe, gelişmiş PMW 3325 optik sensör ile donatılmış. Modelin programlanabilir tuşları ve ele tam oturan ergonomik yapısı, en hareketli ve zorlu oyunlarda bile konfor ve yüksek performans elde etmeyi kolaylaştırıyor.