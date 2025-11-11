Sadettin Saran, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Kurum ile görüştü

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti. Başkan Saran, ziyaretin sonunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a isminin yazılı olduğu Fenerbahçe formasını takdim ederken, Numan Kurtulmuş da bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Sadettin Saran ile Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer ve Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Uzelli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

Başkan Saran, ziyaretin sonunda Bakan Murat Kurum’a isminin yazılı olduğu çubuklu formayı takdim etti.

