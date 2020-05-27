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  4. Sadık köpek, sahibi koronavirüs yüzünden ölmesine rağmen üç aydır hastaneden ayrılmadı

Sadık köpek, sahibi koronavirüs yüzünden ölmesine rağmen üç aydır hastaneden ayrılmadı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

İnsanlar ve köpekler arasındaki sıkı dostluğun tarihi oldukça eskidir. Köpeklerin insanlarla olan yakın arkadaşlığı, insanlara duyduğu sadakatle ilgili dünyanın her yanından sayısız hikaye duyabilirsiniz. Bu hikayelerden biri de Çin’den geldi. Sahibi koronavirüs nedeniyle ölen köpek, üç aydır hastanede bekliyor. Yedi yaşındaki Xiao Bao adlı melez köpek ilk kez Şubat ayında fark edildi.

Sadık köpek, sahibi koronavirüs yüzünden ölmesine rağmen üç aydır hastaneden ayrılmadı

Köpeğin sahibi, Çin’in Hubei bölgesindeki Wuhan Taikang Hastanesi’ne kaldırıldıktan beş gün sonra virüs nedeniyle yaşamını kaybetmişti. İsmi Çince’de “küçük hazine” anlamına gelen Xiao Bao üç ay boyunca sabırla lobide sahibinin gelmesini bekledi. Hastane personeli, köpeği fark ettikten sonra, onu uzaklaştırmayı denese de, küçük köpek her seferinde dönmenin bir yolunu buldu.
Çin’de karantina kısıtlamalarının azaldığı Nisan ayı ortasında, hastanenin içindeki yeniden açılan süper market sahibi Xiao Bao’ya gerekli bakımı sağlayabildi.

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Market sahibi Wu Cuifen, küçük köpek için “Xiao Bao’nun sahibinin koronavirüsten öldüğü, bunu bilmeyen Xiao Bao’nun hastanede kalarak sahibini aradığı söylendi. Hastaneyi hiç terk etmedi. Bence bu çok dokunaklı. Köpeklerle birlikte büyüdüm ve bu yüzden Xiao Bao’yu markete aldım. Marketi açtığım her sabah, Xiao Bao’yu beni beklerken buluyorum” dedi.

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Ancak Mayıs ortasında Xiao Bao hakkında koridorlarda havladığı gerekçesiyle çok sayıda şikayet alan hastane yönetimi, Wuhan’daki hayvan dernekleriyle iletişime geçerek yedi yaşındaki köpeğe uygun bir barınak aradı. Aşılanıp sterilize edilen Xiao Bao, şimdi bir köpek barınağında ve yeni sahiplerini bekliyor.


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