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Sadıkoğlu, KDV indirimini değerlendirdi

MALATYA HABERLERİ  | 30.08.2020 19:00 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Özel eğitim öğretim hizmetlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi gibi önemli adımın velilere de olumlu yansıması olacağını düşünüyoruz” dedi.30 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile özel eğitim öğretim hizmetlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1’e indirildi.

Sadıkoğlu, KDV indirimini değerlendirdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Özel eğitim öğretim hizmetlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi gibi önemli adımın velilere de olumlu yansıması olacağını düşünüyoruz” dedi.
30 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile özel eğitim öğretim hizmetlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, indirimin olumlu yansımaları olacağını düşündüğünü söyledi.

“Yakından takip edip, gerekli girişimlerde bulunduğumuz bir konuydu”
Konu hakkında değerlendirme yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Covid-19 salgını sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biride hiç kuşkusuz özel öğretim kurumlarıdır. Bu süreçte olumsuz etkilen birçok sektörün olduğu gibi özel eğitim kurumlarının da sıkıntılarını yakından takip edip, talepleri doğrultusunda girişimlerde bulunduk. Özel eğitim kurumu sektöründen hizmet veren üyelerimizin üzerinde durduğu en önemli konu KDV indirimiydi. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda gerekli tüm girişimlerde bulunarak yazışmalar yaptık. Özel eğitim kurumları ile çocukları bu okullarda öğrenim gören velileri yakından ilgilendiren karar 30 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Özel okullarda yüzde 8 olan KDV, yüzde 1’e çekildi. İndirim kararı 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Karar özel üniversiteler için de geçerli olacak. Bu önemli adımın velilere de olumlu yansıması olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Amacımız her daim üyelerimizin sıkıntılarını çözüme kavuşturmaktır”
MTSO üyelerinin sektörleriyle alakalı sıkıntılarını çözmek adına her daim adımlar atacaklarını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Sürecini yakından takip ettiğimiz talebin olumlu sonuçlanması üyelerimiz adına bizleri mutlu etmiştir. Bu sürece katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a ve her daim attığımız adımları destekleyen TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyorum. Sektörleri ne olursa olsun üyelerimizin talep ve sıkıntılarını dinleyerek, çözümü noktasında girişimlerde bulunup takibini yapacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

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Akgün Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
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Onur Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Şifa Gül Eczanesi
Merkez
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