Sadıkoğlu, KDV indirimini değerlendirdi

“Amacımız her daim üyelerimizin sıkıntılarını çözüme kavuşturmaktır”

MTSO üyelerinin sektörleriyle alakalı sıkıntılarını çözmek adına her daim adımlar atacaklarını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Sürecini yakından takip ettiğimiz talebin olumlu sonuçlanması üyelerimiz adına bizleri mutlu etmiştir. Bu sürece katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a ve her daim attığımız adımları destekleyen TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyorum. Sektörleri ne olursa olsun üyelerimizin talep ve sıkıntılarını dinleyerek, çözümü noktasında girişimlerde bulunup takibini yapacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.



