Şafak Sezer, canlı yayında Bülent Ersoy'a alkol testi yaptı! Benzemez Kimse Bize'de ilginç anlar

Geçen hafta Star TV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programında, Bülent Ersoy'un canlı yayındaki konuşmaları ve hareketleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Ersoy'un canlı yayına sarhoş olarak çıktığı iddia edilmişti. Ünlü sanatçı söz konusu iddialara yanıt vererek "Ağzıma bir yudum şey koymadım. Olsa zaten söylerim. Tamamen heyecandan oldu" demişti.

ERSOY'A ALKOL TESTİ YAPTI

Benzemez Kimse Bize'nin26 Eylül Pazar ekrana gelen yeni bölümünde ise Şafak Sezer geçen haftaki olaya gönderme olarak Ersoy'a alkolmetre üfletti. Alkolmetreyi kontrol eden Şafak Sezer, sıfır promil sonuç çıktığını söyledi.

