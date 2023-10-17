Şafak Sezer'in son halini görenler şaştı kaldı! "Erkeklere estetik yasaklansın"

Türk Malı, Alemin Kıralı gibi birçok sevilen yapıma imza atan Şafak Sezer sosyal medya gündeminde yer alıyor. 53 yaşında olan ünlü oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı.

Vizyona girecek "Kolpaçino 4" filminin ekibi, çekimlerin bitmesinin ardından bir mekanda bir araya geldi. Doğum günü de kutlanılan Şafak Sezer ile hayranları fotoğraf çektirdi.

Sezer'in hayranıyla çektirdiği karede yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü isim ile ilgili sosyal medyada "Şafak Sezer nerede?", "Erkeklere estetik yasaklansın", "Şafak Sezer değil o bence, çok benzeyen biri" yorumları yapıldı.







