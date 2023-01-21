Şafak Sezer kimdir, gerçek ismi ne, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Şafak Sezer evli mi, eşi kim?

Şafak Sezer, Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları arasında. "Funda Arar Şarkıları" konseptiyle çok özel şarkıların seslendirileceği gecede Şafak Sezer'de izleyicileri kahkahaya boğacak. Tam adıyla Erol Şafak Sezer, 10 Ekim 1970'te Sincan, Ankara'da doğdu. Sezer, Türk oyuncu, senarist ve yönetmendir. İşte hayatı hakkında tüm bilgiler...

ŞAFAK SEZER KİMDİR, GERÇEK İSMİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Tam adıyla Erol Şafak Sezer, 10 Ekim 1970'te Sincan, Ankara'da doğdu. Sezer, Türk oyuncu, senarist ve yönetmendir.

1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da ilk kez sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı. Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol aldı.

Şafak Sezer’in bugünkü ününe kavuşmasında etkili olan ise “İner misin Çıkar mısın?” adlı yarışma programı oldu. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan “İner misin Çıkar mısın?” da Şafak Sezer birinci olmuştu. Oyuncu Sezer, Esra Sezer ile evlidir.

FİLMLERİ - DİZİLERİ

1993 Bir Düğün Masalı Avukat Adnan

1996 Televizyon Çocuğu Konuk oyuncu

1997 Baskül Ailesi Maşallah

1997 Dostlar Pasajı Yıldırım

1997 Komşu Komşu Konuk oyuncu

1997 Sıdıka Kenar

1997 Şafak Vakti Konuk oyuncu

2000 Vizontele Veli

2000 Oyunbozan Polis

2000 Reyting Hamdi Şafak

2001 Bu Film Bitmez

2002 Zalim Konuk oyuncu

2002 Rus Gelin Ökkeş Film

2002 Ekmek Teknesi Bahtiyar

2003 Hababam Sınıfı Merhaba Ercüment Film

2004 G.O.R.A. Kuna Film

2004 Hababam Sınıfı Askerde Ercüment Film

2004 Simbiyotik

2004 Altın Kafes Fuzili

2005 Hababam Sınıfı Üç Buçuk Ercüment Film

2005 Maskeli Beşler İntikam Peşinde Tezcan Film

2005 Bendeniz Aysel Aslan

2006 Ah Polis Olsam Rıfat

2006 Maskeli Beşler: Irak Tezcan Film

2007 Düş Yakamdan Süleyman

2007 Kutsal Damacana Fikret Film

2007 Fesupanallah

2008 Maskeli Beşler: Kıbrıs Tezcan Film

2008 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Yaşar Yaşamaz Televizyon Filmi

2008 Kadri'nin Götürdüğü Yere Git Kadri

2009 Aynadaki Düşman Çelebi

2009 Kolpaçino Özgür Film

2009 Kutsal Damacana 2: İtmen Fikret Film

2009 Hanımeli Sokağı Ramazan

2010 Türk Malı Erman Kuzu Dizi

2010 Memlekette Demokrasi Var Jandarma

Ayrıcalıklı yaşam Selenium Park’ta!

Selenium Park

by Taboola

2011 Kolpaçino: Bomba Özgür Film

2011 Alemin Kıralı Aslan Kıral Dizi

2013 G.D.O. KaraKedi Gürkan Film

2013 Altındağlı Ekrem Altındağlı

2014 Ah Polis Olsam Yeniden

2014-2015 Şimdi Onlar Düşünsün Aziz Keklik

2015 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

2016 Kolpaçino 3. Devre Film

2016 Bir Baba Hindu

2016 El Değmemiş Aşk

2017 Ketenpere Kalender

2018 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet Hamit

2018 Göktaşı Muhtar Film

2019 Yalan Dolan Kablo

