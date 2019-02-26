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Şafak Sezer Yalan Dolan’la geri dönüyor

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SİNEMA TV  | 26.02.2019 16:14 | Son Güncelleme

Şafak Sezer’in başrolünü üstlendiği aksiyon ve macera dolu "Yalan Dolan" filmi, 1 Mart'ta sinemalarda.

Şafak Sezer Yalan Dolan’la geri dönüyor

Yönetmenliğini ve senaristliğini Şahin Michael Derun'un yaptığı "Yalan Dolan" filmi, 1 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak. Yapımcılığını Ulaş Çobancı'nın üstlendiği filmin başrol oyuncularından Şafak Sezer, yaşadığı bir haksızlık sonucu işini kaybederek birikmiş faturalarını ödeyemeyen birini canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Binici, Yıldırım Öcek, Çetin Altay, Hakan Eksen, Aslı Altaylar, Başak Aslı Koşucu, Esma Soysal, Kahraman Sivri, Erol Yavan ve Özcan Varaylı yer alıyor. Komedi türündeki film, 6 kişiden oluşan çılgın bir ekibin, sistem hatalarını da kullanarak kusursuz bir banka soygunu yapma macerasını konu ediniyor. Filmin çekimleri geçen yılın haziran ayında İstanbul'da 4 haftada, tamamlandı.


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