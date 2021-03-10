Saffron Drewitt-Barlow'dan tepki çeken bir milyon dolar açıklaması: 'Ağlarım'

İngiltere’nin ilk eşcinsel çiftinin kızı olan Saffron Drewitt-Barlow, banka hesabının bir milyon dolardan az olması durumunda üzüntüden ağlayacağını söyledi.

Multi milyoner çift Barrie ve Tony Drewitt-Barlow çiftinin kızının bu açıklaması pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Yaptırdığı onlarca estetik ameliyatla bambaşka biri haline dönüşen genç kadın, “Bankada ne kadar param olduğunu söylerken kendimi rahat hissetmiyorum, ama çok fazla var” dedi.

Buna rağmen harcamalarında aşırıya kaçtığında ebeveynlerinden ikaz aldığını söyleyen Saffron Drewitt-Barlow, "Bir keresinde havuz başında bir günde 85.000 dolar harcadım. Babam [Tony] çok sinirlendi, ama buna değdi."



