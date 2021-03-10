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Saffron Drewitt-Barlow'dan tepki çeken bir milyon dolar açıklaması: 'Ağlarım'

10.03.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Saffron Drewitt-Barlow'dan tepki çeken bir milyon dolar açıklaması: 'Ağlarım'

Saffron Drewitt-Barlow, yaptığı itirafla eleştiri oklarının hedefi oldu. Bir günde 85 bin dolar harcadığını söyleyen genç kadın, banka hesabı 1 milyon dolardan az olsa ağlayacağını söyledi.

İngiltere’nin ilk eşcinsel çiftinin kızı olan Saffron Drewitt-Barlow, banka hesabının bir milyon dolardan az olması durumunda üzüntüden ağlayacağını söyledi.

Multi milyoner çift Barrie ve Tony Drewitt-Barlow çiftinin kızının bu açıklaması pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

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Yaptırdığı onlarca estetik ameliyatla bambaşka biri haline dönüşen genç kadın, “Bankada ne kadar param olduğunu söylerken kendimi rahat hissetmiyorum, ama çok fazla var” dedi.

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Buna rağmen harcamalarında aşırıya kaçtığında ebeveynlerinden ikaz aldığını söyleyen Saffron Drewitt-Barlow, "Bir keresinde havuz başında bir günde 85.000 dolar harcadım. Babam [Tony] çok sinirlendi, ama buna değdi."


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