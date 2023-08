Safir dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Safir ne zaman başlayacak? İşte konusu ve oyuncuları...

Safir dizisinin konusu, oyuncuları ve ne zaman ekrana geleceği ilk fragmanın ATV'de yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı dizi usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin yönetmenliğini Semih Bağcı yapıyor. Birçok kişi Safir dizisinin ne zaman başlayacağını öğrenmek için internette sorgulama yapıyor. İşte Safir dizisinin konusu ve oyuncuları...

SAFİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Safir dizisinin yayın tarihi hakkında henüz açıklamada bulunulmadı.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

SAFİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ü başrolde bir araya getiren

Safir dizisi, Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu ediniyor.

SAFİR DİZİSİNİN OYUNCULARI

Safir dizisinin oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur ve Can Remzi Ergen gibi isimler yer alıyor.

SAFİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Safir dizisinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleşiyor. ATV'nin yeni dizisi Safir, Ürgüp ve Kapadokya'nın eşsiz güzeliklerini ekrana taşıyacak.