Safir dizisinde deprem! Gizem Karaca da ayrıldı... Final iddiası

Kapadokya’nın büyülü atmosferinde çekilen “Safir” dizisiyle ilgili çok konuşulacak iddialar gündeme geldi.

“Safir” dizisinin başrol oyuncularından usta oyuncu İpek Tuzcuoğlu projeye veda etmişti. Dizide ayrılıklar bununla kalmayacak ve devamı gelecek.

YAPRAK DÖKÜMÜ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Safir’in etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan yakışıklı oyuncusu İlhan Şen senaryodaki hikâyesi bittiği için projeye veda edecek. Diziye Güneş Açıkalın karakteriyle dahil olan Gizem Karaca ile projenin usta isimlerinden Vural karakterini canlandıran Erkan Bektaş ekipten ayrılacak.

Dizinin 26. bölümde final yapıp yapmayacağını da önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümün reyting performansı belirleyecek.





