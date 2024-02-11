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  4. Safir dizisinde deprem! Gizem Karaca da ayrıldı... Final iddiası

Safir dizisinde deprem! Gizem Karaca da ayrıldı... Final iddiası

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2024 13:39 | Son Güncelleme:
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Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Gizem Karaca ve Burak Berkay'ın oynadığı Safir dizisi hakkındaki iddialar gündemde. Dizinin erken final yapacağı ve başrollerin diziye finalden önce veda edeceği konuşuluyor.

Kapadokya’nın büyülü atmosferinde çekilen “Safir” dizisiyle ilgili çok konuşulacak iddialar gündeme geldi.

“Safir” dizisinin başrol oyuncularından usta oyuncu İpek Tuzcuoğlu projeye veda etmişti. Dizide ayrılıklar bununla kalmayacak ve devamı gelecek.

YAPRAK DÖKÜMÜ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Safir’in etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan yakışıklı oyuncusu İlhan Şen senaryodaki hikâyesi bittiği için projeye veda edecek. Diziye Güneş Açıkalın karakteriyle dahil olan Gizem Karaca ile projenin usta isimlerinden Vural karakterini canlandıran Erkan Bektaş ekipten ayrılacak.

Dizinin 26. bölümde final yapıp yapmayacağını da önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümün reyting performansı belirleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca Oyuncu
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