Safir dizisinin Ateş'i İlhan Şen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İlhan Şen'in hayatı ve biyografisi

Safir dizisinde Ateş Gülsoy karakterine hayat veren İlhan Şen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Burcu Över kaleme aldığı Safir'in yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. Ünlü oyuncu İlhan Şen; Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül ile başrolleri paylaşıyor. İşte Safir dizisinin Ateş'i İlhan Şen hakkında merak edilenler...

İLHAN ŞEN KİMDİR?

İlhan Şen, 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan’da dünyaya geldi.

İlhan Şen ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ancak En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi. Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi. Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Şahin Tepesi adlı dizi ile adım atmıştır.

Geçmiş dönemlerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı karakterine de hayat veren İlhan Şen, 1.89 metre boyunda, 82 kilo ve Yay burcudur. İlhan Şen son olarak Ramo'da Cengiz'in oğlunu canlandırmıştır. Sibel'in kardeşi Neco'ya hayat veren İlhan Şen dizideki rolünde ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir kişi. Kötü bir ruha sahiptir. Babasının gücü ve servetinin günün birinde kendisine kalacağını bildiğinden bunun rahatlığı içinde yaşamıştır. Onun bu rahatlığı, tüm ailesini uçurumun eşiğine getirecektir.

SAFİR DİZİSİNİN ATEŞ'İ İLHAN ŞEN'İN OYNADIĞI DİZİLER

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Erman Façalı) (TV Dizisi)

2018 – Şahin Tepesi (Mete) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (TV Dizisi)

