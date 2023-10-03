MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Safir'in Ateş'i İlhan Şen'in asıl mesleği bakın neymiş! Duyunca çok şaşıracaksınız

Safir'in Ateş'i İlhan Şen'in asıl mesleği bakın neymiş! Duyunca çok şaşıracaksınız

03.10.2023 11:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Bektaş gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Atv'nin yeni dizisi Safir'de Ateş Gülsoy karakterine hayat veren İlhan Şen başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun aynı zamanda, Best Model of Turkey şampiyonu olduğu biliniyor. Ancak Şen'in asıl mesleğini duyanlar çok şaşırıyor.

Ramo, Seni Çok Bekledim, Aşk Mantık İntikam, Sevmek Zamanı gibi birçok projede rol alan İlhan Şen başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. Şimdilerde Atv'nin yeni sezon projelerinden biri olan Safir dizisinde Ateş Gülsoy karakterine hayat veren İlhan Şen aynı zamanda Best Model of Turkey şampiyonu. Yakışıklı oyuncunun asıl mesleği ise bakın neymiş...

İlhan Şen 1

Yakışıklı oyuncu İlhan Şen 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da doğdu. 2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu, ertesi yıl tekrar katıldı ve yarışmayı kazandı.

İlhan Şen 2

Aynı yıl Best Model of Europe seçildi. Pertevniyal Lisesi ve hemen ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

İlhan Şen 3

İnşaat Mühendisliği okuyan ünlü ismin oyunculuğa olan tutkusu ağır bastı ve bu alana yöneldi.

İlhan Şen 4

İhan Şen, dünyaca ünlü markaların defilelerinde boy gösterdi. Perspective isimli kısa film ile oyunculuğa ilk adımını attı.

İlhan Şen 5

Birçok yapımda yer alan oyuncu başrolünü Burcu Özberk ile paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle tanınırlığını arttırdı.

İlhan Şen 8

Şimdilerde ise Safir adlı dizide Ateş Gülsoy karakterine hayat veriyor.

İlhan Şen 7

İlhan Şen 6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avukatı canlı yayında ödedikleri vergiyi açıkladı! Dilan Polat yayına bağlanıp kızdıAvukatı canlı yayında ödedikleri vergiyi açıkladı! Dilan Polat yayına bağlanıp kızdı
Yeşilçam'ın cesur kadını son haliyle şaşırttıYeşilçam'ın cesur kadını son haliyle şaşırttı
Güzel voleybolcudan Çağatay Ulusoy itirafı!Güzel voleybolcudan Çağatay Ulusoy itirafı!
Anahtar Kelimeler:
İlhan Şen safir Oyuncu erkan karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.