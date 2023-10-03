Safir'in Ateş'i İlhan Şen'in asıl mesleği bakın neymiş! Duyunca çok şaşıracaksınız

Ramo, Seni Çok Bekledim, Aşk Mantık İntikam, Sevmek Zamanı gibi birçok projede rol alan İlhan Şen başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. Şimdilerde Atv'nin yeni sezon projelerinden biri olan Safir dizisinde Ateş Gülsoy karakterine hayat veren İlhan Şen aynı zamanda Best Model of Turkey şampiyonu. Yakışıklı oyuncunun asıl mesleği ise bakın neymiş...

Yakışıklı oyuncu İlhan Şen 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da doğdu. 2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu, ertesi yıl tekrar katıldı ve yarışmayı kazandı.

Aynı yıl Best Model of Europe seçildi. Pertevniyal Lisesi ve hemen ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

İnşaat Mühendisliği okuyan ünlü ismin oyunculuğa olan tutkusu ağır bastı ve bu alana yöneldi.

İhan Şen, dünyaca ünlü markaların defilelerinde boy gösterdi. Perspective isimli kısa film ile oyunculuğa ilk adımını attı.

Birçok yapımda yer alan oyuncu başrolünü Burcu Özberk ile paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle tanınırlığını arttırdı.

Şimdilerde ise Safir adlı dizide Ateş Gülsoy karakterine hayat veriyor.



