Safir'in Feraye'si Özge Yağız süper mini elbisesiyle poz verdi! Davet tarzı çok beğenildi

Adını Sen Koy, Yemin, Sol Yanım, İçimizden Biri, Baba gibi birçok yapımda rol alan Özge Yağız önceki akşam düzenlenen Harper's Bazaar ödül törenine katıldı. Güzelliği ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü isim bu defa davet tarzıyla çok beğenildi.

Kırmızı taşlı süper mini elbisesiyle davette boy gösteren ünlü ismin pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü isme; 'Harika görünüyorsun', 'Yorumsuz', 'Bu güzellik şaka mı?', 'Maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

Özge Yağız 26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Başkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Oyuncu olmadan önce diyetisyenlik yaptığı bilinen Yağız, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşadı.

Özge Yağız daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Yemin dizisinde "Reyhan" karakterini canlandırdı ve bu rolü ile büyük bir çıkış yakaladı.







