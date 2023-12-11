MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Safir'in Feraye'si Özge Yağız süper mini elbisesiyle poz verdi! Davet tarzı çok beğenildi

Safir'in Feraye'si Özge Yağız süper mini elbisesiyle poz verdi! Davet tarzı çok beğenildi

11.12.2023 10:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde İlhan Şen, Burak Berkay, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Bektaş gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Safir dizisinde hayat verdiği Feraye karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Özge Yağız, önceki akşam düzenlenen Harper's Bazaar ödül törenine katıldı. Davet tarzıyla dikkat çeken ünlü isim süper mini elbisesiyle peş peşe poz verdi.

Adını Sen Koy, Yemin, Sol Yanım, İçimizden Biri, Baba gibi birçok yapımda rol alan Özge Yağız önceki akşam düzenlenen Harper's Bazaar ödül törenine katıldı. Güzelliği ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü isim bu defa davet tarzıyla çok beğenildi.

Özge Yağız 2

Kırmızı taşlı süper mini elbisesiyle davette boy gösteren ünlü ismin pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Özge Yağız 3

Ünlü isme; 'Harika görünüyorsun', 'Yorumsuz', 'Bu güzellik şaka mı?', 'Maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

Özge Yağız

Özge Yağız 26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Başkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Özge Yağız 4

Oyuncu olmadan önce diyetisyenlik yaptığı bilinen Yağız, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşadı.

Özge Yağız 5

Özge Yağız daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Yemin dizisinde "Reyhan" karakterini canlandırdı ve bu rolü ile büyük bir çıkış yakaladı.

Özge Yağız 6

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eylül Öztürk ve kocasına ağza alınmayacak küfürler etti! Olay iddia: Swinger partileri düzenleyip...Eylül Öztürk ve kocasına ağza alınmayacak küfürler etti! Olay iddia: Swinger partileri düzenleyip...
"Bir yaş daha almadan..." diyerek paylaştı! Pozları mest etti"Bir yaş daha almadan..." diyerek paylaştı! Pozları mest etti
Tül giyip göğüslerini kapamaya çalıştı! Olay pozlarTül giyip göğüslerini kapamaya çalıştı! Olay pozlar
Anahtar Kelimeler:
Özge Yağız Oyuncu erkan karakteri
En Çok Okunan Haberler
Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı: 'Şu anda parayla sınanıyorum'

Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı: 'Şu anda parayla sınanıyorum'

"Memelere özgürlük" sloganıyla sokağa çıktı, tansiyon yükseldi!

"Memelere özgürlük" sloganıyla sokağa çıktı, tansiyon yükseldi!

Göçer'i öldürüp yurt dışına kaçmıştı! Mohamud'un ifadesi ortaya çıktı

Göçer'i öldürüp yurt dışına kaçmıştı! Mohamud'un ifadesi ortaya çıktı

Umduğunu bulamadı, Dilan Polat'a kötü haber! Savcı 'takipsizlik' kararı verdi

Umduğunu bulamadı, Dilan Polat'a kötü haber! Savcı 'takipsizlik' kararı verdi

Ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi!

Ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi!

Deniz Akkaya, Eylül Öztürk ve kocasına ağza alınmayacak küfürler etti! Olay iddia: Swinger partileri düzenleyip...

Deniz Akkaya, Eylül Öztürk ve kocasına ağza alınmayacak küfürler etti! Olay iddia: Swinger partileri düzenleyip...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.