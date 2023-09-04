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Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Burak Berkay Akgül'ün hayatı ve biyografisi

04.09.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Berkay Akgül, ATV'nin yeni dizisi Safir için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özge Yağız ve İlhan Şen ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncu dizide Yaman Gülsoy karakterini canlandıracak. Peki, Burak Berkay Akgül kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Safir dizisinin Yaman'ı Burak Berkay Akgül'in hayatı ve biyografisi...

Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Burak Berkay Akgül'ün hayatı ve biyografisi

Safir dizisinde Yaman Gülsoy karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Burcu Över kaleme aldığı Safir'in yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. Ünlü oyuncu Burak Berkay Akgül; Özge Yağız ve İlhan Şen ile başrolleri paylaşıyor. İşte Safir dizisinin Yaman'ı Burak Berkay Akgül hakkında merak edilenler...

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?

Burak Berkay Akgül 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Burak Berkay Akgül, üniversite eğitimini de İstanbul'da aldı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğrenim gören Burak Berkay Akgül, özel bir kurumda oyunculuk eğitimi aldı.

SAFİR'İN YAMAN'I BURAK BERKAY AKGÜL'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

  • Maria ile Mustafa

-Destan

  • Safir
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