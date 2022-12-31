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Safiye Soyman kimdir, kaç yaşında, nereli? Photoshoplar kraliçesi Safiye Soyman yılbaşı gecesi Şarkılar Bizi Söyler'de!

31.12.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safiye Soyman'ın kim olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Şarkılar Bizi Söyler'in yılbaşı özel bölümüne konuk olan ünlü sanatçının hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Safiye Soyman kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte sevilen sanatçı Safiye Soyman ile ilgili merak edilenler...

Safiye Soyman kimdir, kaç yaşında, nereli? Photoshoplar kraliçesi Safiye Soyman yılbaşı gecesi Şarkılar Bizi Söyler'de!

Safiye Soyman'ın yılbaşı gecesi Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olmasıyla sanatçı hakkında araştırmalar hızlandı. Faik Öztürk ile iyi bir ikili olan Safiye Soyman Ankara'da yaşamaktadır. Faik Öztürk ile komik halleri sıkça ekrana yansıyan sanatçı güçlü sesiyle yılbaşı gecesi izleyicilere seyir zevki yaşatacak. Peki Safiye Soyman kimdir? İşte ünlü sanatçının biyografisi...

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

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Safiye Soyman, 1961 yılı Bolu doğumludur. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlenmiş ve on beş yıl evli kalmıştır.

Dışarıdan okuyarak liseyi bitirip sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışan Safiye Soyman, gazinocular kralı olarak adlandırılan Fahrettin Aslan’dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıkmıştır. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.

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Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır. MS hastası olan oğlu Harun ile çok yakından ilgilenen Safiye Soyman oğlu için varını yoğunu serdiğini söylemektedir.

EN İKONİK ÇİFT SAFİYE İLE FAİK

Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır. Birbirinden komik hallerle izleyicilerin karşısına çıkan ikilinin seveni bir hayli fazla. Yurt içinde ve yurt dışında verdikleri konserlerin yanında matinelere de sıkça giden muhteşem ikili izleyicilerin odağı durumunda.

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Safiye Soyman sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarına yaptığı photoshoplarla da son dönemde kendinden çokça söz ettiriyor.

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DİSKOGRAFİSİ

**Albümleri

2020 - Nerede Kalmıştık

2016 - Bir Yorum da Benden

2014 - İşte Benim Dünyam

2012 - Alaturka Şarkılar & İstanbul Olmaz Olsun

2010 - Safiye Soyman - İlahiler

2008 - İkinci Bahar

2008 - Herkes Dinlesin

2006 - Yine Benden Dinleyin

2004 - Birde Benden Dinleyin

2002 - Hani Gittin Ya

1998 - Sevenler Gece Ağlar

1997 - Sen Gittin Mi Ben Ölürüm

1995 - Söz Veriyorum

1993 - Aşk Olsun Sana

1992 - Bahse Girerim

1990 - Hesabım Var

Single'ları

2020 - "Merhem"

2020 - "İlle de Sen"

2020 - "İkimiz Bir Fidanız"

2019 - "İkimiz Bir Fidanız" (feat. Faik Öztürk)

2019 - "Özüme Döndüm Ben"

2018 - "Ya Ben Anlatamadum" (feat. Faik Öztürk)

2017 - "Harmadan Gel"

2017 - "Erik Dalı"

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