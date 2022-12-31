Safiye Soyman kimdir, kaç yaşında, nereli? Photoshoplar kraliçesi Safiye Soyman yılbaşı gecesi Şarkılar Bizi Söyler'de!

Safiye Soyman'ın yılbaşı gecesi Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olmasıyla sanatçı hakkında araştırmalar hızlandı. Faik Öztürk ile iyi bir ikili olan Safiye Soyman Ankara'da yaşamaktadır. Faik Öztürk ile komik halleri sıkça ekrana yansıyan sanatçı güçlü sesiyle yılbaşı gecesi izleyicilere seyir zevki yaşatacak. Peki Safiye Soyman kimdir? İşte ünlü sanatçının biyografisi...
Safiye Soyman, 1961 yılı Bolu doğumludur. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlenmiş ve on beş yıl evli kalmıştır.
Dışarıdan okuyarak liseyi bitirip sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışan Safiye Soyman, gazinocular kralı olarak adlandırılan Fahrettin Aslan’dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıkmıştır. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.
Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır. MS hastası olan oğlu Harun ile çok yakından ilgilenen Safiye Soyman oğlu için varını yoğunu serdiğini söylemektedir.
Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır. Birbirinden komik hallerle izleyicilerin karşısına çıkan ikilinin seveni bir hayli fazla. Yurt içinde ve yurt dışında verdikleri konserlerin yanında matinelere de sıkça giden muhteşem ikili izleyicilerin odağı durumunda.
Safiye Soyman sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarına yaptığı photoshoplarla da son dönemde kendinden çokça söz ettiriyor.
**Albümleri
2020 - Nerede Kalmıştık
2016 - Bir Yorum da Benden
2014 - İşte Benim Dünyam
2012 - Alaturka Şarkılar & İstanbul Olmaz Olsun
2010 - Safiye Soyman - İlahiler
2008 - İkinci Bahar
2008 - Herkes Dinlesin
2006 - Yine Benden Dinleyin
2004 - Birde Benden Dinleyin
2002 - Hani Gittin Ya
1998 - Sevenler Gece Ağlar
1997 - Sen Gittin Mi Ben Ölürüm
1995 - Söz Veriyorum
1993 - Aşk Olsun Sana
1992 - Bahse Girerim
1990 - Hesabım Var
Single'ları
2020 - "Merhem"
2020 - "İlle de Sen"
2020 - "İkimiz Bir Fidanız"
2019 - "İkimiz Bir Fidanız" (feat. Faik Öztürk)
2019 - "Özüme Döndüm Ben"
2018 - "Ya Ben Anlatamadum" (feat. Faik Öztürk)
2017 - "Harmadan Gel"
2017 - "Erik Dalı"