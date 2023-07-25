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Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinin dansı kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyayı salladı

25.07.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin dünyasının sempatik çiftleri arasında gösterilen Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün sokak dansı sosyal medyayı salladı. Ünlü çiftin eğlenceli anları izleyenleri gülümsetti. O anları ınstagram sayfasından paylaşan Soyman, paylaşımına "Faik coştu videoyu sonuna kadar izleyin bu içimizdeki çocuk hiç kaybolmasın inşallah." notunu düştü.

Türkiye'nin en ikonik çiftlerinden Safiye ve Faik rüzgarı hala esmeye devam ediyor. Çift yıllardır birlikte katıldıkları programlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Sosyal medyada da paylaşımlar yapan Safiye Soyman son paylaşımıyla olay oldu. Sezon yorgunluğu atmak için tatile çıkan Safiye ile Faik çifti dans ettiği anları sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

Safiye Soyman Faik Öztürk çifti yaptığı dansla herkesi eğlendirdi. Soyman, paylaşımına şu notu düştü:

"BU İÇİMİZDEKİ ÇOCUK HİÇ KAYBOLMASIN"

"Ay beni çok güldürdü. Faik coştu videoyu sonuna kadar izleyin bu içimizdeki çocuk hiç kaybolmasın inşallah. Hadi hep beraber gülelim çok güldüm buna ya çok komik oynadı güldük. Bizim de tabii ki moral depolamak lazım hayata güzel bakmak lazım enerjik olmak gerekiyor müziğin coşkusuna daldık Bodrum Bodrum'da evin önünde... Ay sen çok yaşa ya Faik"

Safiye Soyman 1

Ünlü çiftin bu paylaşımına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Soyman'ın gönderisinin altına; 'Hergün biraz daha gençleşiyorsunuz', 'Faik abi kendi dans stilini yaratmış', 'Çok tatlısınız çok, nasıl da gülünsettiniz bizi' gibi yorumlar yapıldı.

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Faik Öztürk Safiye Soyman sosyal medya magazin

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