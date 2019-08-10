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Safranbolu'nun maketini 4 ton çikolatayla inşa etti

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YAŞAM  | 10.08.2019 04:55 | Son Güncelleme

Yurt dışında akademik eğitimler aldıktan sonra Türkiye'ye dönen çikolata ustası Mesut Kırımlı, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinin çikolatadan maketini yaptı. Kırımlı, "Safranbolu'nun gezilip görülmesi gereken 15 tarihi eserini tamamen çikolatadan, değişik kaplama teknikleriyle inşa ettik.Müze için 4 tonun üzerinde çikolata kullandık. Müze bu ebatta dünyada bir ilk" ifadelerini kullandı.

Hayatını çikolataya adayan, yurt içi ve dışında ödüller alan çikolata ustası Mesut Kırımlı, UNESCO tarafından "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu'daki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların yanı sıra cam teras, safran çiçeği ile bir mağaranın çikolatadan 1/10 oranında maketlerini yaparak 500 metrekarelik alanda sergiliyor.

Yapıların bilgilerinin de yer aldığı ve belirli bir ısıda tutulan müzede, musluğundan çikolata akan bir havuz da yer alıyor.

Mesut Kırımlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belçika'da yaşadığını, burada kokusuna aşık olduğu çikolatanın peşine düştüğünü ve eğitimler aldığını söyledi.

Çikolata yapımı konusunda Belçika'da birinciliği bulunduğun belirten Kırımlı, 4 yıl önce yurda dönerek Safranbolu'da bir fabrika kurduğunu ve burada hayali olan müzeyi 4 aylık çalışmayla oluşturduğunu anlattı.

"ÇİKOLATADAN BİR ŞEHİR KURDUK"

Çikolatadan daha önce dünyanın çeşitli yerlerinde küçük şehirlerin yapıldığını ancak bu ölçektekine hiç rastlanmadığını aktaran Kırımlı, "Kimse bu ölçekte bir şehir yapılabileceğine inanmıyordu. Bir şehir inşa etmek büyük bir iddiaydı. Bugün bu iddiamı gerçekleştirdiğim için mutluyum. Burada Safranbolu'nun gezilip görülmesi gereken 15 tarihi eserini tamamen çikolatadan, değişik kaplama teknikleriyle inşa ettik. Çikolatadan bir şehir kurduk. İnsanlar müzeye girdiğinde çikolata kokusundan resmen sarhoş olmaktalar. Vücut direkt mutluluk hormonunu depolamakta." diye konuştu.

"4 TONUN ÜZERİNDE ÇİKOLATA KULLANDIK"

Türkiye'de de bu kültürü ve bilinci oluşturmak istediklerini ve bu amaçla kolları sıvadıklarını söyleyen Kırımlı, "Müze'de sadece 4 aydır çikolata kısmıyla uğraştım. Yardım alamadım çünkü anlayan kimse yok. Safranbolu dünyanın en güzel şehirlerinden birisi ve bu değeri hak ediyor. Müze için 4 tonun üzerinde çikolata kullandık. Müze bu ebatta dünyada bir ilk. Daha önce küçük ebatlarda yapılmıştı." ifadesini kullandı.

Kırımlı, Türkiye'nin diğer şehirlerinde de çalışmalar yapmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

(AA)

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Safranbolu çikolata Maket çikolata ustası Mesut Kırımlı

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