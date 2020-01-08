YURTHABER
  4. Safranbolu ve Amasra "kardeş şehir" oldu

Safranbolu ve Amasra "kardeş şehir" oldu

KARABÜK HABERLERİ  | 08.01.2020 18:11 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır arasında imzalanan protokol ile Safranbolu ve Amasra "kardeş şehir" oldu.Safranbolu Belediye Meclisi 1.

Safranbolu ve Amasra "kardeş şehir" oldu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır arasında imzalanan protokol ile Safranbolu ve Amasra "kardeş şehir" oldu.
Safranbolu Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Onur Varlı, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, Belediye Meclis üyeleri Kemal Akgül ve Fatih Dökmeci’nin eşlik ettiği Başkan Köse, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ı ziyaret etti. Köse, ziyarette yaptığı konuşmada, Amasra’nın Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu gibi bölgenin en önemli turizm kentlerinden birisi olduğunu söyledi.
Köse, "Sayın Başkanımız ile daha önceki görüşmelerimiz esnasında kardeş şehir fikri otaya çıkmıştı. Bu gün bunun ilk adımını atmış bulunuyoruz. Bu protokol ile ortak projeler ile her iki kenti ekonomik ve kültürel olarak destekleyecek, ortak paydamız olan turizm alanında çok daha önemli çalışmalar yapmayı hedefliyoruz" dedi.
Kardeş şehir protokolünün hayırlı olması temennisinde bulunan Köse, "Amasra Belediye Başkanımız Sayın Recai Çakır ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise, "Safranbolu tarihe tanıklık eden kendini geçmişten bu güne korumasını bilmiş bir kentimiz. Kardeş şehir protokolü bu nedenle bizim için de oldukça önemli. Sayın Başkanımız ve ekibi ile birlikte her iki kent adına önemli ve geleceğe yatırım olacak güzel projeleri birlikte gerçekleştireceğimize inanıyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından her iki başkan karşılıklı hediyeler verdiler.

Safranbolu ve Amasra

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
10 yılda 150 bin fidan dikildi10 yılda 150 bin fidan dikildi
Karabük'te bariyerleri aşıp su kanalı üstünde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandıKarabük'te bariyerleri aşıp su kanalı üstünde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar

Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:

Karabük Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:37
Sabah
08:08
Öğle
13:01
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:10

Karabük Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Tuğba Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Yaşam Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Öğrenciler Karabük’ü filmle yakından tanıyacak

Öğrenciler Karabük’ü filmle yakından tanıyacak

Karabük Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karabük Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mhp’den Öğrenci Gurubu Kavgası Açıklaması

Mhp’den Öğrenci Gurubu Kavgası Açıklaması

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.