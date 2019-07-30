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Sağanak yağmura aldırış etmeyen kız çocuğu melodikasını çalmaya devam etti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 30.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

Fatih'te sokak müzisyeni 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, yağan sağanak yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü.

Aksaray Meydanı'nda saat 15.00 sıralarında bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu melodika adı verilen müzik aletiyle çalarken görülüyor.

YAĞMURA ALDIRIŞ ETMEDİ

Çevredekilerin ıslanmamak için saçakların altına girdiği sırada, küçük kızın yağan yağmura aldırış etmeden melodikasını çaldığı onlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Aksaray

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