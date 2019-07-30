Sağanak yağmura aldırış etmeyen kız çocuğu melodikasını çalmaya devam etti

Aksaray Meydanı'nda saat 15.00 sıralarında bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu melodika adı verilen müzik aletiyle çalarken görülüyor.
YAĞMURA ALDIRIŞ ETMEDİ
Çevredekilerin ıslanmamak için saçakların altına girdiği sırada, küçük kızın yağan yağmura aldırış etmeden melodikasını çaldığı onlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
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