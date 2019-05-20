Sage Northcutt'ın dövüş sonrası kafa tası kırıldı

Dünya, Sage Northcutt'ın yaşadığı sakatlığı konuşuyor. MMA dövüşçüsü olan ve Singapur'da bir turnuvaya katılan Northcutt, Cosmo Alexandre ile yaptığı mücadelenin 29. saniyesinde aldığı darbe ile nakavt oldu ve maçı kaybetti.

Maçın ardından ameliyata alınan Nortcutt, 9 saat ameliyatta kaldı ve şoke eden gerçekler ameliyat sonrası ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından ameliyat sonrası fotoğrafını ve kafa tasının röntgenini paylaşan başarılı sporcu, yaptığı açıklamada vücudunun 8 farklı bölgesinde kırıklar olduğunu ve çenesinde, kafa tasında ve dişlerinde de kırıklar olduğunu söyledi.

"Ameliyattan yeni çıktım. 8 kırık sonrası 9 saatlik bir ameliyat geçirdim" diyen Northcutt, "Ailem, arkadaşlarım ve hayranlarım inanılmaz bir destek verdi ve ameliyat sonrası kendimi kutsanmış gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

