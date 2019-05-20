Mynet Trend

Sage Northcutt'ın dövüş sonrası kafa tası kırıldı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 20.05.2019 17:37 | Son Güncelleme

MMA dövüşçüsü Sage Northcutt, Cosmo Alexandre ile karşılaştığı maçta büyük şok yaşadı. Maçın 29. saniyesinde nakavt olan Northcutt, mücadele sonrası ameliyat oldu ve kafa tası da dahil olmak üzere 8 farklı yerinde kırık olduğu ortaya çıktı.

Sage Northcutt'ın dövüş sonrası kafa tası kırıldı

Dünya, Sage Northcutt'ın yaşadığı sakatlığı konuşuyor. MMA dövüşçüsü olan ve Singapur'da bir turnuvaya katılan Northcutt, Cosmo Alexandre ile yaptığı mücadelenin 29. saniyesinde aldığı darbe ile nakavt oldu ve maçı kaybetti.

Maçın ardından ameliyata alınan Nortcutt, 9 saat ameliyatta kaldı ve şoke eden gerçekler ameliyat sonrası ortaya çıktı.

n1

Sosyal medya hesabından ameliyat sonrası fotoğrafını ve kafa tasının röntgenini paylaşan başarılı sporcu, yaptığı açıklamada vücudunun 8 farklı bölgesinde kırıklar olduğunu ve çenesinde, kafa tasında ve dişlerinde de kırıklar olduğunu söyledi.

"Ameliyattan yeni çıktım. 8 kırık sonrası 9 saatlik bir ameliyat geçirdim" diyen Northcutt, "Ailem, arkadaşlarım ve hayranlarım inanılmaz bir destek verdi ve ameliyat sonrası kendimi kutsanmış gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Hakem hayatını kaybetti! İşte o dehşet anlarıHakem hayatını kaybetti! İşte o dehşet anları
Cenk Tosun formayı giydi! Şampiyonluk paylaşımı...Cenk Tosun formayı giydi! Şampiyonluk paylaşımı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MMA Sage Northcutt

En Çok Okunan Trend Haberler

Camide 'pes artık' dedirten olay! İmam ve müezzin yakaladı

Camide 'pes artık' dedirten olay! İmam ve müezzin yakaladı

Cenk Tosun formayı giydi! Şampiyonluk paylaşımı...

Cenk Tosun formayı giydi! Şampiyonluk paylaşımı...

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

Bu otomobiller üretimden kalkacak

Bu otomobiller üretimden kalkacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adamların röntgenleri bile kaliteli :-)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolivya'da hakem hayatını kaybetti! İşte o dehşet anları

Hakem hayatını kaybetti! İşte o dehşet anları

Cenk Tosun, şampiyon olup Süper Lig'e çıkan Denizlispor'u kutladı

Cenk Tosun formayı giydi! Şampiyonluk paylaşımı...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

İşte Galatasaray'ın kazanacağı çılgın para

İşte G.Saray'ın kazanacağı para

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Galatasaray paylaşımı

Cem Yılmaz'dan Galatasaray paylaşımı

Bağdat Caddesi karıştı! Şampiyonluk turu atan Galatasaray taraftarlarına saldırı

Bağdat Caddesi karıştı! Galatasaray taraftarlarına saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.